Украинский телеканал обвиняется в «финансировании терроризма» после попытки провести телемост с Россией

Уголовное дело по статье «финансирование терроризма» было зарегистрировано в рамках разбирательства в отношении украинского телеканала NewsOne, который собирался устроить телемост с «Россией-1». Об этом 9 июля сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, пишет РИА Новости.

«Усматривается вероятность финансирования терроризма, потому что, по данным, которые были добыты Службой безопасности Украины и Генпрокуратурой Украины, должностные лица кипрских офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, который обслуживает государственный оборонный заказ, – одни и те же люди», – заявил Луценко.

Ранее его ведомство выпустило обращение, где указало, что прокуратура обнаружила в деятельности телеканала признаки госизмены, финансирования терроризма и даже подготовки к препятствованию деятельности военных. Генеральный прокурор страны рассказал, что сотрудники NewsOne вызваны на допрос по делу о «покушении на совершение госизмены».

Руководство телеканала 9 июля обратилось к зрителям, назвав основания для проверки издания «надуманными».

«Пока мировое сообщество работает в Украине и во всем мире над утверждением свободы и демократии, помогая преодолеть препятствия и вызовы, которые стоят перед свободным демократическим миром сейчас, Нацсовет пошел по пути своих духовных наставников – большевиков: беспощадный террор против тех, кого регулятор назовет "врагом народа"», – говорится в заявлении.