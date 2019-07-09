После проливных дождей погода даст Петербургу передышку. Но небольшую

После затопившего Петербург ливня городские улицы подсохнут. Новых потопов синоптики не обещают, но солнцем погода не побалует.

Как сообщает 9 июля Северо-Западный гидрометцентр, завтра, 10 июля, небо в Петербурге будет облачным. Ночью ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днём прогреется до +20, к ночи столбик термометра опустится до +13.

По прогнозам синоптиков, непродолжительные осадки будут сопровождать Северную столицу до конца рабочей недели.

Сегодня проливной дождь залил северные районы Петербурга, досталось и станции метро «Девяткино» в Ленобласти. Больше всего прославилась улица Парашютная. Автомобилисты на ней бросали транспорт и по пояс в воде брели до берега. А один из автобусов оказался «оборудован» бассейном.