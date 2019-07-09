Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +16
$ 63.77р
71.46р
20:06 09.07.2019
Расширенный поиск

Город
09.07.2019 18:15
Печать

Плавучий Петербург. Чего бояться, подъезжая к луже: гидроудар, аквапланирование и потеря номера

Из-за потопа на севере Санкт-Петербурга утром 9 июля вода «смыла» со многих машин таблички с госномерами. Теперь владельцы ищут их по обочинам обсыхающих дорог, а в соцсетях делятся фотографиями находок — смотрите их в «подвале».

Плавучий Петербург. Чего бояться, подъезжая к луже: гидроудар, аквапланирование и потеря номера

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Потерянные номера далеко не самое страшное, что грозит автомобилисту в случае сильного ливня. «Фонтанка» напоминает, о чём следует помнить, если вы едете по залитому водой асфальту.

Чего бояться, подъезжая к луже: гидроудар, аквапланирование и потеря номера

Аквапланирование

Во-первых, лужи на асфальте провоцируют аквапланирование – это потеря сцепления шины с дорогой, из-за чего машина становится неуправляемой. Чем больше водная плёнка на поверхности дороги и меньше остаточная глубина протектора, тем выше риск аквапланирования. Для его предупреждения необходимо въезжать в лужи на низкой скорости и преодолевать их по прямой.

Реклама

Критическая скорость для появления аквапланирования находится в пределах 70–100 км/ч. Когда автомобиль попадает в воду одним колесом, мгновенно увеличивается сопротивление движению, и, как следствие, происходит резкое снижение скорости, сопровождаемое ударом, при котором руль может выбить из рук водителя, и машина разворачивается. Поэтому руль нужно держать двумя руками в положении «10-2» или «9-3» (как на циферблате часов), плотно фиксируя кистями обод руля.

Пытаясь стабилизировать машину, водитель нередко поворачивает руль. При всплывших передних колёсах автомобиль на поворот руля не реагирует, но в момент появления сцепления с дорогой возникает повторный занос в сторону повёрнутых колёс. Для предотвращения повторного заноса советуют коротко поворачивать руль на небольшой угол, сразу возвращая его в положение «прямо», чтобы избежать рывка в сторону при выезде из лужи.

Для прекращения аквапланирования следует отпустить педаль газа. На заднеприводном автомобиле можно плавно притормаживать: резкое торможение провоцирует занос, а на переднеприводном торможение может привести к мгновенной блокировке колёс и заглушить двигатель.

Гидроудар

Гидроударом называют попадание воды в камеры сгорания двигателя, из-за чего последний выходит из строя. Это может произойти, когда машина на большой скорости влетает в глубокую лужу, тогда вода буквально под давлением попадает в воздушный фильтр и далее в камеры сгорания. Если уровень воды выше воздуховода двигателя (вал воды может создаваться перед капотом), она затекает туда сама.

Вода не способна сжиматься, поэтому, попадая в цилиндр, на такте сжатия поршнем вызывает скачок давления. Типичные поломки – погнутые шатуны, сломанные поршни или пальцы поршней, и самая сложная – разрыв блока двигателя.

Для предупреждения гидроудара по глубоким лужам надо ехать со скоростью не выше 5 – 7 км/ч, на первой передаче, а лучше объезжать их. Если после пересечения лужи двигатель заглох, не надо пытаться заводить его: сначала он даже может крутить, но после раздаётся «бах». Стопор двигателя с характерным ударом (когда на подвижные части мотора передаётся колоссальная кинетическая энергия) – это признак гидроудара.

Реклама


В случае если машина в воде заглохла, специалисты советуют выкрутить все свечи, разобрать кожух воздушного фильтра и оценить, насколько пропитался водой воздушный фильтр. Затем двигатель нужно попробовать «покрутить». Если вода в цилиндрах есть, то большая часть выйдет из отверстий, где были вставлены свечи зажигания. Если двигатель крутится, вода выходит из отверстий, считайте, что вам повезло. Но закручивать свечи обратно не нужно. Следует вызвать эвакуатор и ехать на СТО, где должны просушить двигатель.

Таблички с госномерами

Судя по постам в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте», больше всего номеров «уплыли» в Приморском районе: на Парашютной, Маршала Новикова, Королёва, Коломяжском. Нашли табличку и на улице Есенина.

 

 

 

 

 

 

 

Примерно так же и там же развешивали номера после мощного ливня 3 июля.

 

Отметим, однако, что до Европы нам всё же далеко. Вот так, например, выглядел ливневый паводок в испанском городе Тафалья вечером 8 июля.


© Фонтанка.Ру
Ранее по теме

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
09.07.2019 18:00

«Образцовый квартал 5»: встречаем по фасадам

В разгаре лета в Пушкинском районе растут и цветут не только растения. На глазах жителей «Царскосельских холмов» «расцвёл» ещё один жилой комплекс – «Образцовый квартал 5».
ГК "КВС"
09.07.2019 17:05

Новый пул квартир в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус»

8 июля в продаже появилось еще больше интересных планировочных решений от ГК «КВС». Приглашаем ознакомиться с новым пулом квартир в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус».
ГК "КВС"
09.07.2019 16:27

ГК «КВС» осуществила продажу квартиры с помощью эскроу-счета

5 июля зарегистрирован первый договор долевого участия (ДДУ) в рамках проектного финансирования банком ВТБ с использованием эскроу-счета посредством системы электронной регистрации.
Группа RBI
09.07.2019 16:20

Группа RBI анонсирует новый проект в Московском районе

Группа RBI анонсирует новый гостиничный проект в Московском районе Санкт-Петербурга. Компания приступила к проектированию многофункционального комплекса на участке площадью 3780 кв. м, на месте бывших производственных мастерских.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.07.2019 15:33

Банк «Санкт-Петербург» профинансирует закупку уборочной техники для Санкт-Петербурга на 3 млрд рублей

СПБ ГУДП «Центр», подведомственный Комитету по благоустройству администрации Санкт-Петербурга, 21 июня провел аукцион на финансирование закупки 471 единицы техники для содержания автомобильных дорог Санкт-Петербурга. Победителем аукциона стал Банк «Санкт-Петербург».
«Аквилон Инвест»
09.07.2019 12:47

«Аквилон Инвест» предлагает 30 квартир в центре Петербурга по специальной цене

Холдинг «Аквилон Инвест» вывел в продажу пул квартир в жилом комплексе «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга по специальной цене со скидкой 30 000 рублей с квадратного метра*.
Setl City
09.07.2019 11:58

Setl Group построил новый участок улицы Шувалова в Мурино

В Мурино силами холдинга Setl Group построен новый участок улицы Шувалова от Графской улицы до Ручьевского пр. Осенью дорогу планируют передать на баланс местной администрации.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
09.07.2019 11:20

«Петербургская Недвижимость» предлагает решение вопроса с парковкой за 5 тыс. руб. в месяц*

В июле клиенты компании могут купить машино-место в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом, сопоставимым с ценой аренды.
pixabay.com
09.07.2019 10:36

ГК «ПСК» расширяет перечень банков-партнеров

Сразу два проекта ГК «ПСК», клубный дом Nobelius и ЖК «Славянка», получили аккредитацию банка «Открытие». Финансовая организация подтвердила надёжность проектов и предложила сразу девять ипотечных программ для покупателей недвижимости.
Glorax Development
09.07.2019 10:20

Glorax Development в ТОП-3 застройщиков Санкт-Петербурга по объему ввода жилья

Компания Glorax Development вошла в ТОП-3 рейтинга «Единого реестра застройщиков» по объему ввода жилья за первые шесть месяцев 2019 года в Санкт-Петербурге.
фото предоставлено компанией «Яндекс.Такси»
08.07.2019 15:28

Водитель, сотрудничающий с Яндекс.Такси, помог «Лиза Алерт» найти пропавшего дедушку и получил награду

Добровольцу Константину Сидорову вручили премию Special Award на Moscow Urban Forum 2019.
08.07.2019 12:00

«Алмаз – Антей» представит в Петербурге средства ПВО морского базирования

«Алмаз – Антей» примет участие в Международном военно-морском салоне «МВМС-2019» в Петербурге. Выставка пройдет с 10 по 14 июля на территории выставочного комплекса «Ленэкспо».