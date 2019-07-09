Плавучий Петербург. Чего бояться, подъезжая к луже: гидроудар, аквапланирование и потеря номера

Из-за потопа на севере Санкт-Петербурга утром 9 июля вода «смыла» со многих машин таблички с госномерами. Теперь владельцы ищут их по обочинам обсыхающих дорог, а в соцсетях делятся фотографиями находок — смотрите их в «подвале».

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Потерянные номера далеко не самое страшное, что грозит автомобилисту в случае сильного ливня. «Фонтанка» напоминает, о чём следует помнить, если вы едете по залитому водой асфальту.

Аквапланирование

Во-первых, лужи на асфальте провоцируют аквапланирование – это потеря сцепления шины с дорогой, из-за чего машина становится неуправляемой. Чем больше водная плёнка на поверхности дороги и меньше остаточная глубина протектора, тем выше риск аквапланирования. Для его предупреждения необходимо въезжать в лужи на низкой скорости и преодолевать их по прямой.

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Критическая скорость для появления аквапланирования находится в пределах 70–100 км/ч. Когда автомобиль попадает в воду одним колесом, мгновенно увеличивается сопротивление движению, и, как следствие, происходит резкое снижение скорости, сопровождаемое ударом, при котором руль может выбить из рук водителя, и машина разворачивается. Поэтому руль нужно держать двумя руками в положении «10-2» или «9-3» (как на циферблате часов), плотно фиксируя кистями обод руля.

Пытаясь стабилизировать машину, водитель нередко поворачивает руль. При всплывших передних колёсах автомобиль на поворот руля не реагирует, но в момент появления сцепления с дорогой возникает повторный занос в сторону повёрнутых колёс. Для предотвращения повторного заноса советуют коротко поворачивать руль на небольшой угол, сразу возвращая его в положение «прямо», чтобы избежать рывка в сторону при выезде из лужи.

Для прекращения аквапланирования следует отпустить педаль газа. На заднеприводном автомобиле можно плавно притормаживать: резкое торможение провоцирует занос, а на переднеприводном торможение может привести к мгновенной блокировке колёс и заглушить двигатель.

Гидроудар

Гидроударом называют попадание воды в камеры сгорания двигателя, из-за чего последний выходит из строя. Это может произойти, когда машина на большой скорости влетает в глубокую лужу, тогда вода буквально под давлением попадает в воздушный фильтр и далее в камеры сгорания. Если уровень воды выше воздуховода двигателя (вал воды может создаваться перед капотом), она затекает туда сама.

Вода не способна сжиматься, поэтому, попадая в цилиндр, на такте сжатия поршнем вызывает скачок давления. Типичные поломки – погнутые шатуны, сломанные поршни или пальцы поршней, и самая сложная – разрыв блока двигателя.

Для предупреждения гидроудара по глубоким лужам надо ехать со скоростью не выше 5 – 7 км/ч, на первой передаче, а лучше объезжать их. Если после пересечения лужи двигатель заглох, не надо пытаться заводить его: сначала он даже может крутить, но после раздаётся «бах». Стопор двигателя с характерным ударом (когда на подвижные части мотора передаётся колоссальная кинетическая энергия) – это признак гидроудара.

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В случае если машина в воде заглохла, специалисты советуют выкрутить все свечи, разобрать кожух воздушного фильтра и оценить, насколько пропитался водой воздушный фильтр. Затем двигатель нужно попробовать «покрутить». Если вода в цилиндрах есть, то большая часть выйдет из отверстий, где были вставлены свечи зажигания. Если двигатель крутится, вода выходит из отверстий, считайте, что вам повезло. Но закручивать свечи обратно не нужно. Следует вызвать эвакуатор и ехать на СТО, где должны просушить двигатель.

Таблички с госномерами

Судя по постам в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте», больше всего номеров «уплыли» в Приморском районе: на Парашютной, Маршала Новикова, Королёва, Коломяжском. Нашли табличку и на улице Есенина.

Примерно так же и там же развешивали номера после мощного ливня 3 июля.

Отметим, однако, что до Европы нам всё же далеко. Вот так, например, выглядел ливневый паводок в испанском городе Тафалья вечером 8 июля.