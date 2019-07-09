Власть переменилась. В Петербурге суд встал на сторону обиженных муниципальными избиркомами кандидатов

В Петербурге суд лишил самодеятельности избирательную комиссию муниципалитета «Новоизмайловское», беспричинно отказавшуюся принимать у кандидатов документы на регистрацию.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, к вечеру 9 июля Московский райсуд полностью удовлетворил требования самовыдвиженцев, хотевших зарегистрироваться на муниципальных выборах в качестве кандидатов, у которых не принимали документы в ИКМО.

Накануне в Московский суд за защитой избирательных прав обратились Андрей Стариков, Николай Никифоров и Максим Петров. Они, как следует из заявлений, 26 июня уведомили административного ответчика о самовыдвижении на выборах депутатов муниципального совета муниципального округа «Новоизмайловское» в Санкт-Петербурге. 1 июля предоставили документы для регистрации кандидатур, однако им было отказано в принятии. 7 июля, в последний день подачи документов, помещение избирательной комиссии было закрыто.

Истцы просили признать незаконными действия ИКМО, обязать ее принять документы. Комиссия по рассмотрению вопроса о принятии документов должна начать заседание сегодня в 18.00. Суд оперативно принял иски и успел их рассмотреть.

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«Административные исковые требования удовлетворены в полном объеме», – уточнили в пресс-службе судов.

По кодексу административного производства кандидаты вправе оспаривать в суде решения, действия (бездействие) избирательной комиссии, нарушающие их права, свободы и законные интересы.