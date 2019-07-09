Гражданский рынок зачищают от иностранцев. Что российская оборонка может предложить взамен
Заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев призвал методами «жесткого администрирования» расчистить «занятый» рынок под производителей из сферы ОПК и дать наконец отечественному производителю шанс. Президент России Владимир Путин поставил задачу довести к 2030 году долю гражданской продукции российского оборонно-промышленного комплекса не менее чем до 50%. Но программа буксует. Новые правила подразумевают недопуск к торгам иностранных компаний и возможность побеждать, предлагая цену на 30% выше. На примере петербургской оборонной промышленности «Фонтанка» посмотрела, что именно не рыночными методами правительство попытается продать россиянам.
- Одеяла и подушки от «Краснознаменца»
- Мотокультваторы и мотоблоки
- ТВ-приставки завода имени Козицкого
- Онкодиагностика от концерна «Гранит-Электрон»
- Трамваи от «Рубина»
- Тягачи для самолетов от «Арсенала»
- Краны и защита от землетрясений от КБСМ
- Насосы для канализации от «Обуховского завода»
- Объективы и микроскопы от ЛОМО
1 Одеяла и подушки от «Краснознаменца»
НПП «Краснознаменец» – одно из старейших военных производств России. Занимается созданием средств воспламенения и взрывания. Они широко применяются в артиллерийском и стрелковом вооружении, авиации и ракетно-космических комплексах.
Насчет гражданской продукции предприятие сообщает на своем сайте, что является единственным производителем клеевого синтепона в Северо-Западном регионе. Делает подушки, одеяла и комплекты постельного белья. «Изделия изготавливаются из хлопковых, шелковых, жаккардовых тканей с наполнением из синтепона, холофайбера, лавсана. Производим пошив изделий по размерам заказчика», – уточняют на «Краснознаменце».
2 Мотокультваторы и мотоблоки
«Красный Октябрь» специализируется на выпуске запчастей для вертолетов и самолетов. Занимается производством, ремонтом и обслуживанием силовых агрегатов для «Ми» и «Ка», газотурбинных двигателей-энергоузлов и турбостартеров для истребителей «МиГ» и «Су».
В качестве товаров народного потребления предлагает мотоблоки, мотокультиваторыи багги под торговой маркой «Нева», с двигателями собственного и иностранного производства.
3 ТВ-приставки завода имени Козицкого
Завод им. Козицкого — поставщик связи для Министерства обороны и Пограничной службы ФСБ. Специализируется на радиопередающих устройствах, системах управления радиосвязью, радиостанциях УКВ-КВ диапазонов.
В гражданской сфере завод принимает участие во внедрении цифрового телевизионного вещания. На предприятии разрабатываются и выпускаются цифровые приставки к телевизорам для эфирного и кабельного телевидения, стандартной и высокой четкости, с доступом к сети Интернет.
4 Онкодиагностика от концерна «Гранит-Электрон»
«Гранит-Электрон» специализируется на создании комплексов радиоэлектронного вооружения для ВМФ и боевых систем управления. На надводных и подводных боевых кораблях практически всех поколений и классов установлены радиоэлектронные системы и аппаратура концерна.
В качестве гражданской продукции дочернее предприятие концерна, «Равенство», выпускает гамма-терапевтические комплексы «Рокус-Р». Они предназначены для облучения злокачественных новообразований и, как говорится на сайте компании, позволяют существенно улучшить возможности в борьбе с раком. Это единственное созданное в России подобное производство.
5 Трамваи от «Рубина»
ЦКБ «Рубин» – крупнейшее в России многопрофильное конструкторское бюро морской техники. По его проектам построено более 85% подлодок советского и российского военно-морского флота, включая несколько поколений стратегических подводных ракетоносцев.
Для гражданских ЦКБ разработал документацию на трамвайный вагон нового типа с асинхронным тяговым электроприводом и пониженным уровнем пола. Производитель обещает сниженное на 20 – 25% энергопотребление и меньшие, на 30 – 40%, эксплуатационные расходы по сравнению с эксплуатируемыми моделями. А также более высокую среднюю скорость движения на условном перегоне, «что позволяет увеличить пропускную способность городских магистралей».
6 Тягачи для самолетов от «Арсенала»
Машиностроительный завод «Арсенал» создает корабельные автоматические артиллерийские и пусковые ракетные установки, ракетные двигатели на твердом топливе, баллистические ракеты, боевые ракетные комплексы, космическую технику, лидирует на российском рынке в изготовлении современного артиллерийского оружия и пусковых установок для ВМФ России и других стран.
Для гражданского рынка, как писал «Коммерсант», завод разрабатывает тягачи для парковки самолетов.
7 Краны и защита от землетрясений от КБСМ
Конструкторское бюро специального машиностроения — ключевое предприятие страны по созданию технологического оборудования ракетно-космических комплексов стационарного и мобильного базирования для основных родов войск армии и флота. Специализируется на создании пусковых установок стратегических, морских и зенитно-ракетных комплексов, разрабатывает антенную технику по заказам Минобороны.
Есть и разработки гражданского назначения, среди которых грузоподъемное оборудование различных мощностей, в том числе железнодорожные краны, опорно-поворотные устройства радиотелескопов, амортизационные системы для защиты зданий от землетрясений, а также оборудование и подвижной состав для городского электротранспорта, включая металлоконструкции современных кузовов трамвайных вагонов. «Все представленные разработки выполнены с применением передовых технологий, используемых при создании военной техники, и отличаются надежностью, качеством и конкурентоспособностью», – отмечают на предприятии.
8 Насосы для канализации от «Обуховского завода»
ГОЗ «Обуховский завод» – одно из крупнейших в стране металлургических и машиностроительных предприятий, которое специализируется на выполнении заказов оборонной промышленности. Завод производит пусковые установки для ракет и противоракетное оборудование, машины для транспортировки и перевозки ПВО, устройства для систем контроля космического пространства.
Для граждан завод предлагает свободновихревые насосы для перекачивания городских сточных масс в системах водоочистки и водоотведения.
9 Объективы и микроскопы от ЛОМО
Ленинградское оптико-механическое объединение имени Ленина — крупнейшая российская компания, занимающаяся производством и реализацией оптико-механических и оптико-электронных приборов. Предприятие изготавливает оптические и оптоэлектронные части для различных систем ВМФ, ВКС и сухопутных войск, например прицелы ночного видения «Магули-2» для переносных зенитных ракетных комплексов.
Для граждан предприятие готовит микроскопы, киносъемочные объективы, телемедицинские комплексы, а также мобильные и стационарные метеорологические станции, предназначенные для автоматических измерений основных метеорологических параметров атмосферы.
Илья Казаков,
«Фонтанка.ру»
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