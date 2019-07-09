Гражданский рынок зачищают от иностранцев. Что российская оборонка может предложить взамен

1 Одеяла и подушки от «Краснознаменца»

НПП «Краснознаменец» – одно из старейших военных производств России. Занимается созданием средств воспламенения и взрывания. Они широко применяются в артиллерийском и стрелковом вооружении, авиации и ракетно-космических комплексах.

Насчет гражданской продукции предприятие сообщает на своем сайте, что является единственным производителем клеевого синтепона в Северо-Западном регионе. Делает подушки, одеяла и комплекты постельного белья. «Изделия изготавливаются из хлопковых, шелковых, жаккардовых тканей с наполнением из синтепона, холофайбера, лавсана. Производим пошив изделий по размерам заказчика», – уточняют на «Краснознаменце».