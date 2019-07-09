Лавров впервые встретился с новым главой МИД Финляндии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 июля провёл переговоры со своим новым финским коллегой Пеккой Хаависто. Первая беседа Лаврова и Хаависто состоялась в ходе неформальной встречи министров иностранных дел стран – членов ОБСЕ, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Главы внешнеполитических ведомств затронули вопросы взаимодействия по линии Россия – Евросоюз с учетом председательства Финляндии в Совете ЕС, обменялись мнениями по повестке дня ОБСЕ, проблематике Совета Европы, ситуации на Украине. Обсудили отдельные аспекты двусторонних отношений, включая график политических контактов», – заявили в МИДе РФ.

Как ранее писала «Фонтанка», Пекка Хаависто, занявший пост министра иностранных дел Финляндии в июне 2019 года в составе нового кабмина, неплохо знаком с Россией, он был приглашенным исследователем в Институте международных дел, специализирующемся на России и вопросах, связанных с новыми угрозами безопасности. Будучи членом партии «Зелёных», а также министром окружающей среды и развития (1995–1999), много раз посещал РФ в рамках разных экологических проектов и конференций.