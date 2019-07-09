«Водитель бегал кругами и причитал». «ГАЗель» задавила пенсионерку на тротуаре Московского проспекта

Пожилая женщина серьезно пострадала под колесами грузового фургона в Московском районе Петербурга. Водитель сдавал задом по тротуару.

ДТП произошло около 15:15 9 июля у дома 216 по Московскому проспекту, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, 25-летний водитель грузовой «ГАЗели», двигаясь по дворовой территории задним ходом, наехал на 81-летнюю женщину. Пенсионерку увезли в больницу с тяжелыми травмами.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что ДТП произошло на тротуаре. «Водитель бегал кругами и причитал, мол, как так, – пишет Валентин. – На асфальте следы волочения и кровь».