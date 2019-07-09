Девушке стало плохо на встрече с Путиным. На помощь пришла Голикова

Одной из студенток Уральского федерального университета во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Екатеринбурге 9 июля внезапно стало плохо.

«Помогите, пожалуйста, девочке! Возьмите тихонечко и доктора найдите. Я думаю, что ничего серьезного», – заявил президент, смотря на то, как девушку выносят на руках из зала.

«Помогите, пожалуйста! И доктора найдите!»: Девушке стало плохо на встрече президента со студентами, вице-премьер Голикова пошла оказывать помощь pic.twitter.com/L8VMkdtPH2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 июля 2019 г.

Первой оказывать помощь отправилась вице-премьер Татьяна Голикова – экс-министр здравоохранения России. Как сообщает 9 июля портал E1.RU, судя по всему, стало плохо девушке из Казахстана. Отметим, студенты ждали появления президента несколько часов.