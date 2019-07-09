Демонтаж с огоньком. Защитники нелегального кафе на Доблести отбивались от Смольного с помощью канистры с бензином

Демонтаж очередного незаконного кафе закончился для сотрудников комитета по контролю за имуществом Петербурга визитом в полицию. Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, 9 июля они приступили к сносу летней веранды на улице Доблести в Южно-Приморском парке и изъяли 47 столов и 188 стульев.

В правильности своих действий чиновники были уверены. Участок площадью 250 кв. м, принадлежавший городу, в аренде не был. Но у ИП, державшего заведение без вывески, оказалось на этот счет другое мнение.

«При выполнении демонтажа объекта прибыла группа лиц из примерно 12–15 человек, которая пыталась помешать сотрудникам ККИ проводить работы по освобождению земельного участка. Они оскорбляли, высказывали угрозы физической расправой в отношении сотрудников и их родственников, применяли физическую силу», – рассказали в ведомстве.

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После этого родственник хозяина кафе облил сотрудников ККИ бензином из канистры и угрожал поджечь. Но его удержали свои же соратники.

Сотрудники ККИ вызвали наряд полиции и написали заявление по факту противоправных действий защитника заведения. Демонтаж кафе продолжается, уточнили в ведомстве.