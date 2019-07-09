«По ночам другими задачами надо заниматься, в сфере демографии». Путин ответил студентам на предложение о введении всероссийской «Ночи карьеры»

Президент России Владимир Путин во время общения со студентами и аспирантами УрФУ в Екатеринбурге 9 июля прокомментировал предложение создать специальное мероприятие «Ночь карьеры», в рамках которого выпускники могли бы пообщаться с работодателями напрямую.

«[Российский предприниматель и председатель совета УрФУ Дмитрий] Пумпянский по ночам спит, может, днем все-таки? По ночам другими задачами надо заниматься, в сфере демографии», – заявил Путин.

Шутка президента, судя по всему, понравилась собравшимся студентами и аспирантам, так как они встретили ее улыбками.

Путин про «Ночь карьеры»: По ночам другие задачи должны стоять, в сфере демографии pic.twitter.com/Psl2XEUmzk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 июля 2019 г.

Напомним, что в Ельцин-центре Екатеринбурга на 8 ноября запланировано мероприятие «Ночь карьеры», которое организует как раз Уральский федеральный университет. Правда, пройдет оно не ночью, а с 17 до 21 часа.