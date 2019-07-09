Между Ропшинским и Таллинским шоссе дорожники почти на неделю сузят КАД

На участке кольцевой автодороги Петербурга между развязками с дорогой Марьино – Ропша и федеральной трассой А-180 «Нарва» с 10 июля ограничат движение для дорожных работ. Там ликвидируют колейность.

Как сообщает 9 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 10 по 15 июля на участке внешнего кольца КАД с 51-го по 58-й километр, между Ропшинским и Таллинским шоссе, будет перекрыта третья полоса. На первой и второй полосах скорость движения ограничат до 50 км/ч.

Работы выполнит АО «ВАД», вестись они будут в круглосуточном режиме.

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Также колейность на КАД устраняют:

Помимо этого на кольцевой действует и ряд других ограничений: