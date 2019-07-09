Между Ропшинским и Таллинским шоссе дорожники почти на неделю сузят КАД
На участке кольцевой автодороги Петербурга между развязками с дорогой Марьино – Ропша и федеральной трассой А-180 «Нарва» с 10 июля ограничат движение для дорожных работ. Там ликвидируют колейность.
Как сообщает 9 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 10 по 15 июля на участке внешнего кольца КАД с 51-го по 58-й километр, между Ропшинским и Таллинским шоссе, будет перекрыта третья полоса. На первой и второй полосах скорость движения ограничат до 50 км/ч.
Работы выполнит АО «ВАД», вестись они будут в круглосуточном режиме.
Также колейность на КАД устраняют:
- со 2 по 10 июля – в районе развязки КАД с проспектом Культуры;
- с 7 по 11 июля – на съезде с внешнего кольца КАД на Красносельское шоссе в сторону деревни Пески;
- с 7 по 13 июля – на съезде с внутреннего кольца на Таллинское шоссе в Ленобласть;
- с 8 до 14 июля – на внешнем кольце между Таллинским шоссе и Дачным проспектом;
- с 9 до 15 июля – на внешнем кольце на развязке в Красносельским шоссе.
Помимо этого на кольцевой действует и ряд других ограничений:
- до 10 июля сужен путепровод КАД над проспектом Культуры;
- до 1 сентября полностью закрыт участок внешнего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры;
- до 15 июня 2020 года на развязке в Мурино перекрыта одна полоса;
- до осени на вантовом мосту ограничено движение грузовиков.