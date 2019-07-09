Ни себе, ни людям. Эксперты считают, что из-за продовольственных санкций в России дорожают продукты

Введенное в 2014 году продовольственное эмбарго не привело к значимым успехам в импортозамещении производства продуктов питания, следует из исследования консалтинговой компании KPMG, которое публикует 9 июля РБК.

Предполагалось, что введение запрета на импорт в Россию продуктов из стран, поддержавших антироссийские санкции, должно было ускорить достижение показателей доктрины продовольственной безопасности, которая отражает, насколько население страны обеспечено отечественными продуктами (один из критериев оценки — удельный вес собственного продовольствия в общем объеме рынка).

По данным KPMG, Россия производит 99% необходимого ей зерна, 93% мяса и мясных продуктов и 95% сахара. По ним цели выполнены (плановые показатели доктрины — соответственно, 95, 85 и 90%). По молоку, соли, овощам и фруктам показатели пока не достигнуты, хотя обеспеченность по ним за пять лет выросла. А вот по картофелю доля российской продукции снизилась с 97% до 94%. Заявленный в доктрине целевой показатель — 95%.

Еще одним показателем продовольственной безопасности является доступность продуктов населению, и тут ситуация за пять лет ухудшилась, констатирует KPMG. Причем цены выросли не только на продукты, запрещенные к ввозу, но и на продукты, производимые в России. Больше всего за пять лет в рознице подорожали сливочное масло (+79%), мороженая рыба (+68%) и белокочанная капуста (+62%). Пшеничная мука подорожала на 25%, макароны — на 34%, подсолнечное масло — на 35%.

Российские производители во многом до сих пор зависят от иностранных поставщиков, поскольку закупают за границей оборудование, корма и посадочный материал. В структуре затрат сельхозпроизводителей присутствуют и биржевые товары.