Ни себе, ни людям. Эксперты считают, что из-за продовольственных санкций в России дорожают продукты
Введенное в 2014 году продовольственное эмбарго не привело к значимым успехам в импортозамещении производства продуктов питания, следует из исследования консалтинговой компании KPMG, которое публикует 9 июля РБК.
Предполагалось, что введение запрета на импорт в Россию продуктов из стран, поддержавших антироссийские санкции, должно было ускорить достижение показателей доктрины продовольственной безопасности, которая отражает, насколько население страны обеспечено отечественными продуктами (один из критериев оценки — удельный вес собственного продовольствия в общем объеме рынка).
По данным KPMG, Россия производит 99% необходимого ей зерна, 93% мяса и мясных продуктов и 95% сахара. По ним цели выполнены (плановые показатели доктрины — соответственно, 95, 85 и 90%). По молоку, соли, овощам и фруктам показатели пока не достигнуты, хотя обеспеченность по ним за пять лет выросла. А вот по картофелю доля российской продукции снизилась с 97% до 94%. Заявленный в доктрине целевой показатель — 95%.
Еще одним показателем продовольственной безопасности является доступность продуктов населению, и тут ситуация за пять лет ухудшилась, констатирует KPMG. Причем цены выросли не только на продукты, запрещенные к ввозу, но и на продукты, производимые в России. Больше всего за пять лет в рознице подорожали сливочное масло (+79%), мороженая рыба (+68%) и белокочанная капуста (+62%). Пшеничная мука подорожала на 25%, макароны — на 34%, подсолнечное масло — на 35%.
Российские производители во многом до сих пор зависят от иностранных поставщиков, поскольку закупают за границей оборудование, корма и посадочный материал. В структуре затрат сельхозпроизводителей присутствуют и биржевые товары.
Справка:
В августе 2014 года президент Владимир Путин подписал указ, которым ограничил ввоз в Россию широкого перечня продовольствия из стран ЕС и США в ответ на санкции. Под запрет тогда попали, в частности, поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, молочных продуктов, сыра, овощей и фруктов. В 2015-м контрсанкции были расширены и распространились в том числе на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с января 2016 года — на Украину. В этом году срок действия продэмбарго был продлен в очередной раз до конца 2020 года.