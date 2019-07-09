Башкирские полицейские организовали продажу наркотиков ради повышения раскрываемости. Суд отправил их в колонию на 10 лет

К десяти годам и одному месяцу колонии строгого режима приговорили полицейских в Башкирии. Двое сотрудников отдела МВД по Татышлинскому району для повышения раскрываемости организовали продажу наркотиков. Об этом сообщает республиканский Следственный комитет 9 июля.

По версии следствия, в апреле 2016 года оперативный дежурный и участковый убедили местного жителя стать «условным сбытчиком» и продать наркотики своему знакомому. План должен был способствовать повышению раскрываемости преступлений, связанных с оборотом запрещённых веществ.

Полицейские организовали встречу, на которой после передачи наркотических средств покупатель был задержан. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. «В ходе рассмотрения дела судом мужчина был оправдан, поскольку он был спровоцирован на приобретение наркотика сотрудниками полиции», — рассказали в СК.

Сотрудников отстранили от исполнения служебных обязанностей. Их признали виновными по части 1 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий) и пункту «б» части 4 статьи 228.1 УК (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, лицом с использованием своего служебного положения). Подсудимые отказались признать вину.