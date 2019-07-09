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Фонтанка-SUP
09.07.2019 18:53
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«Фонтанка-SUP» идет на рекорд. Зарегистрировались уже 800 человек

Продолжается регистрация на четвертый международный фестиваль SUP-серфинга «Фонтанка-SUP». До события осталось меньше двух недель, а количество зарегистрированных участников уже превысило 800 и продолжает расти.

«Фонтанка-SUP» идет на рекорд. Зарегистрировались уже 800 человек

"Фонтанка.ру"

Для сравнения: в прошлом году всего зарегистрировалось 890 человек, из них на воду вышло около 500 участников из России, Финляндии, Кипра, Беларуси, Украины, Эстонии и Польши. В этот раз мы ожидаем не менее 1000 активных любителей сапсёрфа. 

Напомним, что «Фонтанка-SUP» стартует 20 июля в 10:30 с набережной Мойки (напротив павильона Росси, спуск со стороны Марсова поля). Дальше яркой карнавальной волной идет девять километров по красивейшему маршруту рек и каналов в центре Петербурга. 

Авторы лучших костюмов и оригинальных идей по оформлению доски будут оценены экспертным жюри и получат призы от партнеров Фестиваля. Также наградят самого смелого  «ценного пассажира» и его хозяина, выберут «Мисс-SUP- 2019», не оставят без внимания самый дружный и креативный командный заплыв. Получит награду и победитель в номинации «Самое вдохновляющее выступление», учрежденной инновационным партнёром Фестиваля компанией «Газпром Нефть». Зрителей на берегу в зоне фестивального городка ждет культурная программа. 

Участие в фестивале SUP-сёрфинга «Фонтанка-SUP» бесплатное, но обязательно нужно пройти регистрацию:

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Еще раз обращаем внимание на правила участия в Фестивале «Фонтанка-SUP»:

– Один человек – одна регистрация. Не допускается регистрировать на свое имя, фамилию, номер телефона, почту другого участника. Это связано с требованиями страхования участников.

– Указывайте корректные и актуальные данные, так как регистрация будет проходить по документу, удостоверяющему личность.

– Выйти на воду (только на паддлборде) сможет любой зарегистрированный участник старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

– Дети младше 14 лет на фестиваль не допускаются.

– Подростки 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей.

– В день мероприятия всем, кто спускается на воду, необходимо прибыть на площадку фестиваля заранее и получить стартовый номер. Без него в акваторию просто не пустят. 

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! Стартовые номера для несовершеннолетних участников старше 14 лет выдаются только при предъявлении расписки от законных представителей.

! Во время участия в фестивале запрещается использовать рекламные флаги, плакаты или фирменные элементы для продвижения какой-либо компании или бренда без письменного согласия Организатора.

– Участники обязаны знать и соблюдать требования техники безопасности на воде. Использование лиша строго обязательно. Участники без лиша к участию не допускаются.

*Лиш (англ. leash) — страховочный поводок от кайтера к оборудованию.

Если у вас нет своего сапа, вот список проверенных компаний, где можно взять доску и лиш в аренду на день фестиваля.

Справка: 

«Фонтанка-SUP» – это яркий водный карнавал по рекам и каналам Северной столицы под девизом: «В Питере – плыть!» Событие придумал и организует городской портал «Фонтанка.ру». Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 

В этот раз мы ожидаем около тысячи участников на паддлбордах. На сегодняшний день уже зарегистрировались 550 человек.

Старт 20 июля 2019 года в 10:30 с набережной Мойки у Марсова поля, напротив павильона Росси. Регистрация обязательна! 

Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP».
Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru

Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP-2019»

Инновационный партнер – «Газпром Нефть»
Официальный SUP-партнер – компания Bestway
Официальный медиапартнер – Новое радио
Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA
Официальный страховой партнер – СК «ГАЙДЕ»
Командный партнер – Группа «Эталон»
Командный партнер – Банк «Санкт-Петербург»
Партнер – компания PAROC
Партнер – Международный теннисный турнир ATP ST. Petersburg Open 
Партнер – сеть пиццерий «Додо Пицца»

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