Горячие бедра «России». Пассажирке авиакомпании выплатили более 300 тысяч за пролитый на нее чай

Петербургскую авиакомпанию «Россия» обязали возместить моральный вред пассажирке, на которую бортпроводник случайно вылил стакан чая. Общая сумма компенсации составила 340 тысяч рублей, основную часть покрыла страховка.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, 9 июля иск жительницы столицы Юлии Ивакиной к авиакомпании частично удовлетворил Московский районный суд города.

«С «России» в счет компенсации морального вреда взысканы 40 тысяч рублей. Ранее истице было выплачено страховое возмещение по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика в размере 300 тысяч», – уточнили в объединенной пресс-службе.

Ивакину травмировали 2 октября 2018 года при выполнении рейса FV5880 из Пуанта-Каны в Москву. При раздаче горячих напитков бортпроводник опрокинул стакан горячего чая на предплечья, живот и бедра пассажирки. Общая площадь ожога составила 13 процентов тела. На борту самолета экипаж составил акт о несчастном случае, в здравпункте аэропорта «Внуково» Ивакиной оказали медицинскую помощь и диагностировали ожоги первой и второй степеней. По Гражданскому кодексу компенсация морального вреда подлежит взысканию независимо от вины владельца источника повышенной опасности — в данном случае, самолета. Суд признал по праву требования Ивакиной. Размер компенсации он уменьшил. В иске пассажирка просила взыскать с перевозчика 100 тысяч рублей.

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В Московском райсуде готовится к рассмотрению еще одно дело против «России». 9 июля состоялось предварительное слушание по иску жительницы Петербурга Екатерины Белоусовой. Она просит взыскать с компании 176 тысяч рублей за просрочку доставки багажа. Женщина с дочерью летела 24 марта 2019 года в город Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах. Сумку и чемодан с верхней одеждой, обувью, косметикой, лекарствами, предметами гигиены, спортивной плавательной экипировкой она сдала в багаж. В аэропорту Шарджи пассажирка его не получила. Он нашелся через три дня в Санкт-Петербурге. Доставили багаж в Эмираты на четвертый день отдыха. Представитель компании «России», по уверению Белоусовой, отказался бесплатно доставлять вещи в отель. Она самостоятельно съездила в аэропорт на такси. В ожидании багажа истица потратилась на купальники, косметику и летнюю одежду. Перед обращением в суд она написала в «Россию» претензию с просьбой компенсировать материальный ущерб и моральный вред, но перевозчик согласился выплатить лишь часть суммы, которая пассажирку не устроила.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» сообщили, что заседание по иску Белоусовой к «России» назначено на 3 сентября.

Месяц назад в конфликте с представителем компании «Россия» поучаствовал вратарь футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев. Из-за перебранки на стойке регистрации во Внуково по поводу неоплаченного багажа спортсмен опоздал на рейс и угодил в отдел полиции. На него составили протокол по мелкому хулиганству и оштрафовали на тысячу рублей.

Авиакомпания «Россия» зарегистрирована в Петербурге, базовый аэропорт — Пулково. Входит в группу «Аэрофлот». Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 130 направлений. В прошлом году она перевезла более 11 миллионов пассажиров. С 2014 года является официальным перевозчиком клуба «Зенит».