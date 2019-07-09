Новый пул квартир в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус»

ГК "КВС"

8 июля в продаже появилось еще больше интересных планировочных решений от ГК «КВС». Приглашаем ознакомиться с новым пулом квартир в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус».

Вас ждут поразительные квартиры с мансардными окнами, террасами, окном в ванной комнате, с отдельной ванной комнатой в спальне, а также видовыми характеристиками на безупречную гладь воды. Вода успокаивает, снимает стресс, вводит в медитативное состояние и способствует восстановлению сил. Не откладывайте свою мечту – сейчас самое время стать владельцем квартиры в удивительном доме.

Стремительно идет строительство жилого квартала «Наутилус». Сейчас ведутся работы по устройству кровли домов, кирпичной кладке наружных стен и внутренних перегородок, а также по устройству мокрого и вентилируемого фасадов. Планируемый срок сдачи объекта – третий квартал 2020 года.

Получить информацию о жилом квартале бизнес-класса «Наутилус», выбрать квартиру, а также задать вопросы по действующим акциям можно специалистам отдела продаж ГК «КВС». Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/