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Власть
09.07.2019 17:00
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В правительстве РФ пообещали учесть мнение Путина об антигрузинских санкциях. Президент выступил против «из уважения к грузинскому народу»

Правительство России при принятии решения о введении дополнительных экономических мер в отношении Грузии учтет позицию главы государства, который высказался против такого шага. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.

«В правительстве видели обращение депутатов Госдумы. В связи с этим хочу обратить внимание на то, что было сказано президентом», – цитирует заявление Осипова РИА Новости.

По его словам, правительство рассмотрит обращение Госдумы, которая единогласно 9 июля проголосовала за введение санкций.

При этом президент Владимир Путин, которого лично оскорбили в эфире грузинского телеканала «Рустави-2», заявил, что не стал бы вводить санкции из уважения к грузинскому народу. Про наказание телеведущего, который матом говорил не только о российском лидере, но и его покойных родителях, Путин сказал: «Много чести, пусть вещает дальше».  

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Справка:

На заседании 8 июля Госдума предложила запретить грузинские напитки и денежные переводы в республику в ответ на «антироссийские провокации». На следующий день депутаты единогласно поддержали дополнительные экономические меры в отношении кавказской республики, попросив правительство РФ рассмотреть их целесообразность. Полномочный представитель кабмина в Госдуме Александр Синенко пообещал обсудить их последствия с бизнесом. Путин высказался против.

Отношения между двумя странами начали ухудшаться в июне. Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 числа. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

Авиасообщение между Россией и Грузией было разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Во время авторской программы 7 июля в эфире телеканала «Рустави-2» ведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес Владимира Путина и его покойных родителей. Сразу после этого несколько сотен жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить журналиста, а также гендиректора телеканала Нику Гварамию. Телеканал прекратил вещание.

Позже руководство телекомпании официально извинилось за случившееся, и вещание возобновилось. Действия Георгия Габунии осудили, в том числе президент и премьер Грузии.

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