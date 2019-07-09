В правительстве РФ пообещали учесть мнение Путина об антигрузинских санкциях. Президент выступил против «из уважения к грузинскому народу»
Правительство России при принятии решения о введении дополнительных экономических мер в отношении Грузии учтет позицию главы государства, который высказался против такого шага. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.
«В правительстве видели обращение депутатов Госдумы. В связи с этим хочу обратить внимание на то, что было сказано президентом», – цитирует заявление Осипова РИА Новости.
По его словам, правительство рассмотрит обращение Госдумы, которая единогласно 9 июля проголосовала за введение санкций.
При этом президент Владимир Путин, которого лично оскорбили в эфире грузинского телеканала «Рустави-2», заявил, что не стал бы вводить санкции из уважения к грузинскому народу. Про наказание телеведущего, который матом говорил не только о российском лидере, но и его покойных родителях, Путин сказал: «Много чести, пусть вещает дальше».
Справка:
На заседании 8 июля Госдума предложила запретить грузинские напитки и денежные переводы в республику в ответ на «антироссийские провокации». На следующий день депутаты единогласно поддержали дополнительные экономические меры в отношении кавказской республики, попросив правительство РФ рассмотреть их целесообразность. Полномочный представитель кабмина в Госдуме Александр Синенко пообещал обсудить их последствия с бизнесом. Путин высказался против.
Отношения между двумя странами начали ухудшаться в июне. Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 числа. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.
Авиасообщение между Россией и Грузией было разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
Во время авторской программы 7 июля в эфире телеканала «Рустави-2» ведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес Владимира Путина и его покойных родителей. Сразу после этого несколько сотен жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить журналиста, а также гендиректора телеканала Нику Гварамию. Телеканал прекратил вещание.
Позже руководство телекомпании официально извинилось за случившееся, и вещание возобновилось. Действия Георгия Габунии осудили, в том числе президент и премьер Грузии.