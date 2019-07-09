В правительстве РФ пообещали учесть мнение Путина об антигрузинских санкциях. Президент выступил против «из уважения к грузинскому народу»

Правительство России при принятии решения о введении дополнительных экономических мер в отношении Грузии учтет позицию главы государства, который высказался против такого шага. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.

«В правительстве видели обращение депутатов Госдумы. В связи с этим хочу обратить внимание на то, что было сказано президентом», – цитирует заявление Осипова РИА Новости.

По его словам, правительство рассмотрит обращение Госдумы, которая единогласно 9 июля проголосовала за введение санкций.

При этом президент Владимир Путин, которого лично оскорбили в эфире грузинского телеканала «Рустави-2», заявил, что не стал бы вводить санкции из уважения к грузинскому народу. Про наказание телеведущего, который матом говорил не только о российском лидере, но и его покойных родителях, Путин сказал: «Много чести, пусть вещает дальше».