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Общество
09.07.2019 17:07
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Открылось все: «Фонтанка» первой из петербургских СМИ приняла вызов Bottle Cup Challenge

Открылось все: «Фонтанка» первой из петербургских СМИ приняла вызов Bottle Cup Challenge

Скришот с сайта YouTube / Фонтанка.ру

Корреспондент «Фонтанки» Ирина Корбат 9 июля приняла вызов #bottlecapchallenge и открыла ударом ноги с вертушки несколько бутылок подряд. Громче всего получилось с колой и шампанским. Таким образом, наше издание стало первым петербургским СМИ, которое поучаствовало в захватившем соцсети флешмобе. Чтобы коллегам было проще повторить наш опыт, делимся лайфхаком: удобнее открывать бутылку с удлиненным горлышком, а обувь лучше выбирать на ровной прорезиненной подошве, которая обеспечит лучшее сцепление с пробкой. 

Ранее свое видение Bottle Cup Challenge продемонстрировали заместитель спортивного директора петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев и балерина Анастасия Волочкова. Пользователи соцсетей в рамках флешмоба открывали бутылки не только ногами, но также животом и грудью и даже бампером автомобиля.

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© Фонтанка.Ру

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