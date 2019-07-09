Бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш хочет забрать Дзюбу к себе в «Марсель»

Футбольный клуб «Марсель» всерьез заинтересовался нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Как сообщает 9 июля Le Phoceen, французы готовят предложение об аренде 30-летнего форварда.

Отметим, что «Марсель» возглавляет бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который руководил петербуржцами с марта 2014-го по май 2016 года. Дзюба неоднократно называл 41-летнего специалиста своим любимым тренером.

Сам Дзюба хочет играть в английской премьер-лиге. Для этого он нанял агента Криштиану Роналду. В январе сообщалось, что приобрести Дзюбу пытался английский «Эвертон». В услугах 30-летнего россиянина якобы был заинтересован лично главный тренер клуба Марку Силва.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. С тех пор он сыграл за петербургский клуб 139 матчей, в которых забил 52 гола.

В сезоне-2018/19 Дзюба сыграл за «Зенит» во всех турнирах 37 матчей, забил 13 голов и сделал 17 голевых передач. В сборной России нападающий забил 16 голов в 34 играх.