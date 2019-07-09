ГК «КВС» осуществила продажу квартиры с помощью эскроу-счета

ГК "КВС"

5 июля зарегистрирован первый договор долевого участия (ДДУ) в рамках проектного финансирования банком ВТБ с использованием эскроу-счета посредством системы электронной регистрации.

Покупатель приобрел квартиру-студию в микрогороде «Новое Сертолово», 7 жилая группа. Данная очередь строительства получила проектное финансирование от банка ВТБ. Весь цикл сделки прошел легко и быстро, ДДУ в Росреестре зарегистрировали всего за несколько дней. Клиент оставил положительный отзыв о качестве и скорости обслуживания, как в группе компаний «КВС», так и в отделении банка ВТБ.

Микрогород «Новое Сертолово» пользуется активным спросом среди клиентов группы компаний «КВС». Несколько очередей строительства уже возведены, работает детский сад, гипермаркет и другие сервисы. Жилой комплекс имеет хорошую транспортную доступность с Санкт-Петербургом и пригородами.

Специалисты отдела продаж компании «КВС» помогут вам выбрать квартиру и определиться с формой оплаты. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Напомним, 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ООО «Управляющая компания «КВС» (входит в ГК «КВС») Сергей Ярошенко подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

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Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)