БелАЗ в карьере закрутился и вспыхнул. Видео сделали очевидцы и камеры в кабине

ДТП с БелАЗом-перевёртышем в Забайкальском крае попало на видео: при всей его жёсткости водитель отделался относительно небольшими травмами. После появления записи в соцсетях местные СМИ сообщили об аварии.

Как пишет 9 июля «Чита.ру» со ссылкой на УМВД России по Забайкальскому краю, ДТП произошло утром 3 июля на технологической дороге Быстринского горно-обогатительного комбината в Газимуро-Заводском районе. По предварительной информации, водитель сломал ногу и ключицу.

В соцсетях писали, что у самосвала якобы отказали тормоза. «Машина сразу же загорелась, но водителю удалось выбраться из кабины», – отмечает «TUT.BY/Новости».

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В пресс-службе горнорудной компании «Быстринское» так прокомментировали инцидент: «При движении вниз на технологической дороге карьера по уклону в результате наезда на заградительный вал опрокинулся автосамосвал БелАЗ. В результате инцидента водитель получил неопасные повреждения. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Происшествие не повлекло сбоев в работе предприятия. Водитель был трезв».