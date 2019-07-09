Восемь часов бури над Петербургом уместились в одну минуту. Видео

Формирование грозового фронта над Петербургом с высоты более 400 метров засняла камера, установленная на шпиле Лахта Центра.

Видео 9 июля опубликовано на странице в Instagram небоскреба. Тучи и последующий за ними ливень формировались примерно восемь часов, кадры уместились в минутный ролик. Если в начале видео облака заметны высоко в небе, то, когда город накрыла непогода, они опустились до высоты шпиля, то есть примерно на 462 метра.

Ливень затопил северные районы города, уже по традиции больше всех пострадала Парашютная улица. Водители выбирались из машин, утопая в воде по пояс.

Если газоны превратились в берега «рек», то Нева, напротив, за пределы набережных не стремится. Отметка на посту измерений «Горный» в Василеостровском районе днем 9 июля колеблется на уровне 30 см. Эта отметка считается от ординара, среднего многолетнего уровня воды в Неве. Такой показатель является довольно низким. К примеру, дамбу закрывают при угрозе наводнения, когда пост измерений показывает 161 см.