Добыча нефти упала до минимума. «Транснефть» заявила, что снимет ограничения с «Роснефти», если она изменит свою работу

«Транснефть» подтвердила, что ввела ограничения на прием нефти от «Роснефти» из-за её политики по сдаче черного золота. Из-за этого компании Игоря Сечина пришлось снизить объёмы добычи, после чего в России в целом она сократилась до минимума за последние три года.

Пресс-секретарь нефтетранспортной компании Игорь Демин 9 июля пояснил «Интерфаксу», что в системе «Транснефти» скопилось 3,5 млн тонн нефти, которую «Роснефть» якобы сдает безадресно, не распределив между клиентами, и это «беспрецедентно».

«После многократных предупреждений мы были вынуждены ограничить в июле сдачу от "дочки" "Роснефти" в размере 0,5% от ее годовой добычи, то есть в объеме, легко компенсируемом до конца года, в случае изменения нашими партнерами своей работы по нефтепоставкам», – рассказал Демин.

Конфликт «Транснефти» и «Роснефти» из-за суррогата, который попал в нефтепровод «Дружба», стал публичным накануне. «Транснефть» обвинила «Роснефть» и лично Сечина в распространении слухов о качестве российской нефти, чем спровоцировала ряд ответных заявлений.