Госдума РФ не отозвала заявление по грузинским санкциям, несмотря на слова Путина
Заявление по поводу дополнительных экономических мер в отношении Грузии отзываться не будет, сказал председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Ранее президент Владимир Путин отметил, что не стал бы вводить санкции «из уважения к грузинскому народу».
«Нет, [Госдума] не будет отзывать [заявление по грузинским санкциям]. Путину самому себя защищать, конечно, неудобно и выглядеть неудобно в такой ситуации. Но мы ведь не ведем речь в заявлении о Путине конкретно … Мы ведем речь о том, что, если грузинское руководство будет продолжать потворствовать этому, ... если это будет продолжаться, правительство обязано подготовить меры. Мы заведомо специально не пошли на то, чтобы указывать конкретные случаи», – заметил Калашников, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее депутат заявил, что Россия ждет извинений от Грузии после последних событий в этой стране.
Справка:
На заседании 8 июля Госдума предложила запретить грузинские напитки и денежные переводы в республику в ответ на «антироссийские провокации». На следующий день депутаты единогласно поддержали дополнительные экономические меры в отношении кавказской республики, попросив правительство РФ рассмотреть их целесообразность. Полномочный представитель кабмина в Госдуме Александр Синенко пообещал обсудить их последствия с бизнесом. Путин высказался против.
Отношения между двумя странами начали ухудшаться в июне. Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 числа. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.
Авиасообщение между Россией и Грузией было разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
Во время авторской программы 7 июля в эфире телеканала «Рустави-2» ведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес Владимира Путина и его покойных родителей. Сразу после этого несколько сотен жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить журналиста, а также гендиректора телеканала Нику Гварамию. Телеканал прекратил вещание.
Позже руководство телекомпании официально извинилось за случившееся, и вещание возобновилось. Действия Георгия Габунии осудили, в том числе президент и премьер Грузии.