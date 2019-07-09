Госдума РФ не отозвала заявление по грузинским санкциям, несмотря на слова Путина

Заявление по поводу дополнительных экономических мер в отношении Грузии отзываться не будет, сказал председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Ранее президент Владимир Путин отметил, что не стал бы вводить санкции «из уважения к грузинскому народу».

«Нет, [Госдума] не будет отзывать [заявление по грузинским санкциям]. Путину самому себя защищать, конечно, неудобно и выглядеть неудобно в такой ситуации. Но мы ведь не ведем речь в заявлении о Путине конкретно … Мы ведем речь о том, что, если грузинское руководство будет продолжать потворствовать этому, ... если это будет продолжаться, правительство обязано подготовить меры. Мы заведомо специально не пошли на то, чтобы указывать конкретные случаи», – заметил Калашников, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее депутат заявил, что Россия ждет извинений от Грузии после последних событий в этой стране.