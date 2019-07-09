Восемь бойцов подразделения ФСБ «Альфа» ищут по делу о разбойном нападении на банк. Следствие считает, что за деньгами миллиардеров охотился целый взвод

В уголовном деле о разбойных нападениях сотрудников ФСБ на банки появились еще восемь бойцов спецподразделения «Альфа».

О розыске восьми сотрудников Центра спецназначения ФСБ 9 июля сообщает «Интерфакс». По данным источников издания, военное следствие проверяет их на причастность к налетам. Один из них — разбойное нападение на банк — стал причиной ареста целой группы спецназовцев.

Все разыскиваемые якобы состоят в подразделении «Альфа». Оно расположено на Трубецкой улице в подмосковной Балашихе, на территории Центра спецназначения ФСБ, известного также как «объект «Спутник». На прошлой неделе следователи провели там серию обысков.

Московский гарнизонный военный суд в четверг и пятницу рассмотрел ходатайства по избранию мер пресечения в отношении девяти человек. Все они могут проходить по одному уголовному делу, возбужденному по статье 162 УК «Разбой». Среди них, как выяснила «Фонтанка», – 28-летний сотрудник управления «В» («Вымпел») Дмитрий Капышкин, бойцы «Альфы» Хетаг Маргиев, Роман Оболенский и их сослуживец по фамилии Урусов. Соучастниками считаются офицеры управления «К» ФСБ России, в том числе внук преподавателя Академии ФСБ Александр Карелин. Подробнее о ранее задержанных фигурантах и их предпочтениях читайте в материале «В "Альфе" жить и не тужить».

По версии следствия, сотрудники ФСБ похитили деньги из банка под видом обыска. Они проверяются на причастность к другим эпизодам, в том числе к хищениям средств у фигурантов уголовных дел в ходе реальных обысков. По одной из версий, спецназовцы вынимали металлические пластины из бронежилетов, набивали их купюрами и незаметно выносили из квартир и офисов.