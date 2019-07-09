«Образцовый квартал 5»: встречаем по фасадам

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В разгаре лета в Пушкинском районе растут и цветут не только растения. На глазах жителей «Царскосельских холмов» «расцвёл» ещё один жилой комплекс – «Образцовый квартал 5».

Он состоит из четырёх пятиэтажных жилых домов. В настоящий момент на объекте завершается устройство кровли, производится отделка мест общего пользования и монтаж лифтового оборудования. Началась покраска фасадов.

Название fasade походит от итальянского «faccia», что означает «лицо». В архитектурной терминологии синонимом фасада является экстерьер. Экстерьер «Образцового квартала» говорящий. Он отражает концепцию внутреннего содержания: функциональность, стиль и комфорт.

В новом жилом комплексе всё – от ландшафта до планировок – организовано по европейским стандартам. Автономные газовые котельные, теплый водяной пол, просторные лоджии и балконы, эргономичные планировки, малошумные швейцарские лифты придутся по душе будущим покупателям. Высота потолков на мансардных этажах достигает 3,8 метров.

Фасад нового кирпично-монолитного жилого комплекса выполнен современно, лаконично, без излишеств. Здесь царствует строгая геометрия и применяются новейшие материалы. Утепление фасадов производится по системе «Саpatect» от производителя Caparol. Это система обеспечивает удержание тепла внутри, а холода снаружи. Завершает внешний облик панорамное остекление. Оно применёно, помимо окон, для входных групп и на балконах.

Симпатичные малоэтажные жилые комплексы, отрывающиеся на территории «Царскосельских холмах» со стороны Петербургского шоссе, обращают на себя внимание проезжающих мимо петербуржцев и туристов жизнерадостными цветами. Фасады «Образцового квартала 5», согласно традиции, заложенной в петровские времена, будут окрашены в золотисто-пастельные тона. Основатель Петербурга полагал, что в пасмурном городе дома должны быть светлой жизнерадостной расцветки.

Отдел продаж ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (проект «На Царскосельских холмах»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

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Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya