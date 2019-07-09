The Jesus Rolls. Спин-офф «Большого Лебовски» выйдет на экраны в 2020 году

Персонажи фильма «Большой Лебовски» вернутся на экраны в 2020 году — но лишь в формате спин-оффа: зрители увидят фильм, развивающий один из побочных сюжетов картины — про ее героя Хесуса Кинтану. Исполнитель именно этой второстепенной роли сумасшедшего фаната боулинга — Джон Туртурро — и стал автором фильма.

По его словам, это будет комедия о том, как Кинтану вышел из тюрьмы, а в ее основу ляжет как сам оригинальный фильм «Большой Лебовски», так и другая лента — «Вальсирующие» Бертрана Блие. Туртурро добился разрешения от братьев Коэнов на развитие этого сюжета, сообщалось о начале съемок в 2016 году, но проект так и не вышел в первоначально обозначенные сроки. Теперь проект подается именно как спин-офф, стало известно, что права на показ картины в Северной Америке приобрела компания Screen Media, у ленты появилась дата релиза — начало 2020 года, а также новое название — The Jesus Rolls.

Как сообщает Deadline, в фильме снимаются Одри Тоту, Сьюзен Сарандон и другие.