Британский мотоциклист-путешественник погиб на «Колыме». Грунтовка увела пенсионера в цистерну

Британский путешественник погиб в ДТП на автодороге «Колыма». В свои 70 лет он проехал через полмира на мотоцикле.

Как сообщает 9 июля «Якутия 24» со ссылкой на региональное УГИБДД, на 325-м километре трассы мужчина 1949 года рождения на мотоцикле BMW, следуя из Якутска в посёлок Хандыга Томпонского района, столкнулся со встречной «Сканией». По предварительной версии, он не учёл необходимый боковой интервал и, не справившись с управлением, ударился в прицеп-цистерну большегруза. На кадрах с места аварии видно, что дорога на месте аварии грунтовая.

Мотоциклист скончался на месте. Водитель «Скании» не пострадал, медицинское освидетельствование установило, что он был трезв.

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СМИ, в том числе RUSdtp, со ссылкой на полицию пишут, что погибший был гражданином Великобритании и совершал путешествие.

Смертельные аварии в Магадане происходят редко, в первую очередь в силу низкой плотности населения. В 2018 году, по данным «Колымы-Информ», зарегистрировано 246 ДТП, в которых 29 человек погибли и 315 получили ранения.

В 2012 году в России, под Кандалакшей, во время одиночного велопробега в ДТП погиб известный японский путешественник, которого российские СМИ прозвали «японским Федором Конюховым».