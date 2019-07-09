Эстонская антарктическая экспедиция прибыла в Кронштадт. Через 200 лет после открытия Антарктиды

Участники кругосветной эстонской экспедиции «Антарктика 200» на борту яхты «Беллинсгаузен» прибыли в Кронштадт 9 июля. Об этом сообщил глава администрации Кронштадтского района Петербурга Олег Довганюк.

«Яхта «Беллинсгаузен» сегодня в 15 часов ошвартовалась на яхтенной стоянке форта «Константин», экипаж прошел пограничный и таможенный контроль», — отметил он.

Экспедиция приурочена к 200-летию открытия шестого континента. Её старт запланирован на 11 июля из Кронштадта, откуда 200 лет назад на поиски Антарктиды отправились русские мореплаватели под командованием офицеров Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

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В одном из этапов путешествия примет участие Виктор Боярский – почетный полярник России, член Русского географического общества. «Мы планируем показать нашим эстонским гостям Кронштадт и совместно с ними проведем памятные мероприятия у кенотафа Фаддея Беллинсгаузена на кронштадтском мемориальном кладбище и у памятника адмиралу Беллинсгаузену, установленному в 19-м веке у здания кронштадтского морского собрания», — отметил Олег Довганюк.

Организованная Эстонским морским музеем экспедиция «Антарктика 200» – это дань памяти уроженцу эстонской земли Фабиану Готтлибу Таддеусу (Фаддею Фаддеевичу) фон Беллинсгаузену, балтийскому немцу, родившемуся на острове Сааремаа, ставшему морским офицером на службе у российского Двора.