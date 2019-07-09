В центре «Велес» спасают сбитого машиной лисенка. Малышку везли из Выборга силами неравнодушных жителей

Жительница Выборга подобрала сбитого автомобилем лисенка. За жизнь животного борются вторые сутки, теперь и ветеринары центра помощи диким животным.

ДТП произошло еще вечером 7 июля. «Около 11 часов 7 июля проехала какая-то машина мимо моего дома. Был скрип тормозов. Вышла посмотреть: лежал на дороге лисенок. Остановились 2 машины, мы пытались позвонить в ветлечебницы, но результат – ноль», – рассказала «Фонтанке» выборжанка Лариса.

Женщина забрала лисенка домой, и утром снова позвонила в ветеринарные клиники, но там лишь сказали обращаться в Центр «Велес». Тогда на помощь пришли соцсети.

«Подобрали сбитого лисенка. В Выборге лечить не берут ни платно, ни бесплатно. Может, кто-нибудь может отвезти из Выборга в Центр «Велес»? Помогите, пожалуйста!» – написала она в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное».

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«И тут ребята развили бурную деятельность. Такие молодцы. Люди откликнулись», – рассказывает Лариса и благодарит Александра с друзьями, которые ночью забрали раненое животное и отвезли в «Велес», а также сотрудников самого центра.

Лисенок оказался девочкой, ночью ее привезли в Центр, где ветврачи оказали ей всю посильную помощь. У малышки диагностировали черепно-мозговую травму. «Состояние крайней степени тяжести, сутки сыграли негативную роль. Давление очень низкое. Находится без сознания», – написали в группе «Велеса» в два часа ночи 9 июля.

Сейчас лисенок по-прежнему без сознания. «Находится в том же состоянии», – отмечают в группе.