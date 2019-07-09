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Общество
09.07.2019 15:46
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Баня, через дорогу - раздевалка. Петербургскую сауну закрыли за отсутствие интимных зон комфорта

В Петербурге прекратил деятельность клуб здоровья «Банька банная». Приходившие за уютом посетители попадали в коммуну – без шансов на приватное переодевание.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 9 июля, деятельность «Баньки» приостановлена на два месяца по постановлению Приморского райсуда.

Клуб здоровья располагался в подвале жилого дома на Сестрорецкой улице. Предусмотренная санэпидправилами последовательность продвижения клиентов – гардероб, раздевальная, мыльная, парильная – нарушена.

«Раздевальные отсутствуют. Верхнюю одежду посетители оставляют в общем гардеробе, а переодеваются в комнатах отдыха, без индивидуальных шкафчиков и вешалок», – описывает пресс-служба судов.

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Подвал оставляет парильщиков без естественного освещения, что, по мнению суда, тоже не есть хорошо. Лучи солнца не проникают ни в бильярдную, ни в сауну, ни в бассейн, заполненный водой непонятного какого качества.

«Документы о системе водоподготовки и типе водообмена отсутствуют, сведения об обеззараживании бассейна не предоставлены», – установил Приморский суд.

На баньку был составлен протокол по статье 6.4 КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений. Наказание – административное приостановление деятельности на 60 суток.

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