Путин о санкциях против Грузии: «Я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу»
Президент России Владимир Путин заявил, что выступает против введения санкций в отношении Грузии.
Как передает РИА Новости, во время общения с прессой в Екатеринбурге на выставке «Иннопром» 9 июля российский лидер прокомментировал возможные ограничения против Тбилиси.
«Я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу», – подчеркнул Путин.
По его словам, не стоит предпринимать ничего такого, что навредило бы отношениям между двумя странами. При этом Путин обратился к руководству соседней страны.
«Нынешним властям Грузии хорошо бы знать давнюю историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если они хотят наладить с ними отношения», – заявил российский президент.
По его мнению, антироссийские настроения в кавказской республике раздуваются людьми, которые не знают истории.
Кроме того, он заявил, что не считает нужным наказывать оскорбившего его журналиста Георгий Габуния.
«Много чести, пусть вещает дальше», – резюмировал Путин.
Путин заявил, что не считает нужным вводить санкции против Грузии: «Я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу». Он также высказался о предложении завести уголовное дело против грузинского журналиста, который оскорбительно высказывался в его адрес: «Много чести». pic.twitter.com/i2IVa0WbxG— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 июля 2019 г.
Напомним, что 8 июля Госдума предложила запретить грузинские напитки и денежные переводы в республику в ответ на «антироссийские провокации». На следующий день депутаты единоглассно поддержали дополнительные экономические меры в отношении кавказской республики, попросив правительство РФ рассмотреть их целесообразность. Полномочный представитель кабмина в Госдуме Александр Синенко пообещал обсудить их последствия с бизнесом.
Справка:
Отношения между двумя странами начали ухудшаться в июне. Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 числа. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.
Авиасообщение между Россией и Грузией было разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
Во время авторской программы 7 июля в эфире телеканала «Рустави-2» ведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес Владимира Путина и его покойных родителей. Сразу после этого несколько сотен жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить журналиста, а также гендиректора телеканала Нику Гварамию. Телеканал прекратил вещание.
Позже руководство телекомпании официально извинилось за случившееся, и вещание возобновилось. Действия Георгия Габунии осудили, в том числе президент и премьер Грузии.