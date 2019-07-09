Путин о санкциях против Грузии: «Я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу»

Президент России Владимир Путин заявил, что выступает против введения санкций в отношении Грузии.

Как передает РИА Новости, во время общения с прессой в Екатеринбурге на выставке «Иннопром» 9 июля российский лидер прокомментировал возможные ограничения против Тбилиси.

«Я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу», – подчеркнул Путин.

По его словам, не стоит предпринимать ничего такого, что навредило бы отношениям между двумя странами. При этом Путин обратился к руководству соседней страны.

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«Нынешним властям Грузии хорошо бы знать давнюю историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если они хотят наладить с ними отношения», – заявил российский президент.

По его мнению, антироссийские настроения в кавказской республике раздуваются людьми, которые не знают истории.

Кроме того, он заявил, что не считает нужным наказывать оскорбившего его журналиста Георгий Габуния.

«Много чести, пусть вещает дальше», – резюмировал Путин.

Путин заявил, что не считает нужным вводить санкции против Грузии: «Я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу». Он также высказался о предложении завести уголовное дело против грузинского журналиста, который оскорбительно высказывался в его адрес: «Много чести». pic.twitter.com/i2IVa0WbxG — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 июля 2019 г.

Напомним, что 8 июля Госдума предложила запретить грузинские напитки и денежные переводы в республику в ответ на «антироссийские провокации». На следующий день депутаты единоглассно поддержали дополнительные экономические меры в отношении кавказской республики, попросив правительство РФ рассмотреть их целесообразность. Полномочный представитель кабмина в Госдуме Александр Синенко пообещал обсудить их последствия с бизнесом.