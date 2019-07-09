Банк «Санкт-Петербург» профинансирует закупку уборочной техники для Санкт-Петербурга на 3 млрд рублей

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

СПБ ГУДП «Центр», подведомственный Комитету по благоустройству администрации Санкт-Петербурга, 21 июня провел аукцион на финансирование закупки 471 единицы техники для содержания автомобильных дорог Санкт-Петербурга. Победителем аукциона стал Банк «Санкт-Петербург».

Банк профинансирует закупку автомобильной техники для нужд города в объеме 3 млрд рублей. Это позволит повысить качество и оперативность уборки улиц Санкт-Петербурга. Банк выделяет средства СПБ ГУДП «Центр» в виде невозобновляемой кредитной линии на год.

На выделенные средства СПБ ГУДП «Центр» планирует закупить:

40 многофункциональных коммунальных машин «Мультимобиль» серии СК-15 для комплексной уборки проезжих частей и тротуаров. Машины оснащены поливомоечным, пескоразбрасывающим, снегоуборочным оборудованием, а также самосвальным кузовом, что позволяет эксплуатировать такую технику круглогодично;

128 машин для коммунального и дорожного хозяйства УДКМ на базе трактора «Беларус» 82.1 РФ. Машины предназначены для очистки проезжей части и тротуаров от снега и мусора с помощью навесного оборудования;

110 многофункциональных погрузчиков Wille465 с комплектом навесного оборудования, предназначенных для уборки узких тротуаров исторической части города;

комбинированные дорожные машины ЭД300АК с навесным оборудованием, 74 штуки – на базе трехосного КАМАЗа-65115 и 119 штук на базе КАМАЗа-53605 для комплексной уборки протяженных широких улиц в районах с новой застройкой.

«Банк «Санкт-Петербург», как городской банк, осознает важность пополнения парка техники, наводящей порядок в городе. Уборка городских магистралей, санитарная очистка и вывоз снега – одна из важнейших задач, обеспечивающих бесперебойное и безаварийное движение автотранспорта в Санкт-Петербурге, и мы рады оказать помощь городу в финансировании данного проекта», – говорит заместитель председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.