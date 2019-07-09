Поезда метро от «Площади Восстания» до Финляндского вокзала встали. У «Чернышевской» видят пожарные машины

На красной линии метро Петербурга остановились электрички. Недоступными оказались «Площадь Восстания», «Чернышевская» и «Площадь Ленина».

О закрытии участка красной линии в соцсетях сообщили петербуржцы днем 9 июля. По их словам, поезда не ходят в обе стороны. Очевидцы добавляют, что возле «Чернышевской» скопились машины МЧС.

В справочной метрополитена подтвердили только остановку в сторону севера города, в качестве причины назвали технический сбой. Пресс-служба городской подземки утверждает, что спасателей они не вызывали, поезда останавливались на шесть минут и уже поехали.

А в региональном управлении МЧС нашему корреспонденту сообщили, что на «Чернышевской» задымила муфта кабеля, но помощь спасателей не понадобилась – сотрудники подземки справились самостоятельно.