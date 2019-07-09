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Общество
09.07.2019 16:11
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Эстафету Петербургу передал Вашингтон. Накануне там затопило подвал Белого дома

Ливень и последовавший за ним потоп в Вашингтоне стали самыми сильными за последние 148 лет. Заполненными водой оказались не только городские улицы и метро, но и подвал Белого дома.

Как сообщает The Washington Post, 8 июля за час на город вылилась месячная норма осадков. Многие дома остались без электричества, попавшие в водную западню водители вынуждены были ждать спасателей на крышах своих автомобилей. Вода пробралась и в Белый дом, затопив его подвал.

 

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В метро потоки хлынули вниз по ступенькам и лились из щелей в потолке. По превратившимся в реки улицам плавал мусорный контейнер, из которого рукой махал пластиковый Дональд Трамп. К 9-му числу дождь закончился, и город постепенно начал высыхать. Информация о пострадавших или погибших не поступала.

С утра затапливает и Петербург. Здесь максимально выпало 24 мм осадков, с дождем не справились ливневые канализации. Пешеходам приходилось бегать по перекресткам босиком, а автомобилистам – выбираться из машин практически вплавь, вода скрывала горожан буквально по пояс.

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