Эстафету Петербургу передал Вашингтон. Накануне там затопило подвал Белого дома

Ливень и последовавший за ним потоп в Вашингтоне стали самыми сильными за последние 148 лет. Заполненными водой оказались не только городские улицы и метро, но и подвал Белого дома.

Как сообщает The Washington Post, 8 июля за час на город вылилась месячная норма осадков. Многие дома остались без электричества, попавшие в водную западню водители вынуждены были ждать спасателей на крышах своих автомобилей. Вода пробралась и в Белый дом, затопив его подвал.

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В метро потоки хлынули вниз по ступенькам и лились из щелей в потолке. По превратившимся в реки улицам плавал мусорный контейнер, из которого рукой махал пластиковый Дональд Трамп. К 9-му числу дождь закончился, и город постепенно начал высыхать. Информация о пострадавших или погибших не поступала.

Live footage of Washington DC flooding pic.twitter.com/CcJ3MboriS — E. (@EdwardLorn) 8 июля 2019 г.

С утра затапливает и Петербург. Здесь максимально выпало 24 мм осадков, с дождем не справились ливневые канализации. Пешеходам приходилось бегать по перекресткам босиком, а автомобилистам – выбираться из машин практически вплавь, вода скрывала горожан буквально по пояс.

Water surrounds a park bench in East Potomac Park in Washington, DC, after a storm caused flooding in the US capital



? Jim Watson pic.twitter.com/n6AREM6MTh — AFP news agency (@AFP) 9 июля 2019 г.