«Пусть народ Грузии думает, кто будет стоять у власти дальше». Геннадий Онищенко заявил, что санкции нужны для смены власти в стране

Главный санитарный врач России в 1996–2013 годах, а ныне депутат Госдумы от «Единой России» Геннадий Онищенко заявил в интервью «Фонтанке» 9 июля, что цель грядущих антигрузинских санкций – смена власти в этой стране.

«Не кусай ту руку, которая тебя кормит. Так вот, мы кормим! И после этого вылезает мурло на телеэкран, полощет нас и нашу политическую власть! Мы что, не государство что ли? Это будет сигналом грузинскому народу, что, ребята, вы что, вообще?! Нужно понимать, кто вами управляет! Тётка, которая неизвестно откуда приехала! Эта оппозиционная партия, которая выполняет поручения майора ЦРУ, не просчитала, чем это для неё закончится?» – заявил идеолог «продуктовых войн» прошлого десятилетия.

При этом Геннадий Онищенко согласен, что скандальное выступление журналиста в эфире частного грузинского телеканала с оскорблениями в адрес президента России было намеренной провокацией.

«С волками жить – по-волчьи выть. При этом грузинский народ падет главной жертвой. Но я думаю, что он сделает правильные выводы, и у него будет править настоящее правительство, которое будет выражать его интересы, а не интересы американского цэрэушника», – добавил Онищенко.

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Член делегации России в ОБСЕ прямо называет грядущие санкции «политическим давлением» и не видит в этом ничего предосудительного накануне всеобщих парламентских выборов в Грузии в 2020 году.

«А что мы должны делать? Суверенитет мы уважаем. Мы же не нападаем. Но мы требуем к себе адекватного отношения за наши деньги. Они живут на наши деньги. Мы им платим. И это понимание должно к ним прийти после этого второго этапа. Первый этап (эмбарго на поставки грузинских продуктов из-за претензий к их качеству в 2006–2013 годах. – Прим. ред.) был авторский. Мой. А теперь будет политический. Пусть народ Грузии думает, кто будет стоять у них у власти дальше. Пусть выбирают тех, кто будет отстаивать интересы грузинского народа. А интересы грузинского народа всегда были и будут с Россией», – уточнил Онищенко.

В годы руководства Онищенко Роспотребнадзором в России вводился запрет на ввоз в РФ куриного и «красного» мяса из США, грузинских и молдавских вин, молочной продукции из Белоруссии и других продуктов питания из стран, с которыми наблюдались внешнеполитические разногласия. Впрочем, сам Онищенко настаивает, что его ограничительные действия шли «сами собой, а внешняя политика России уже пристраивалась к этому поступательному движению». Депутат Госдумы уверен, что за первую «винную войну» с Грузией ему должны поставить памятник местные виноделы.

Ранее во вторник Госдума проголосовала за идею введения экономических санкций в отношении Грузии. Конкретные меры предстоит выработать правительству РФ после консультаций с бизнес-сообществом.

Накануне Госдума предложила запретить ввоз в Россию грузинских вин и минеральных вод, а также наложить запрет на денежные переводы между странами. Поводом стала провокация в эфире частного телеканала «Рустави-2», когда ведущий авторской программы нецензурно выражался в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей.

Скандал вызвал бурную реакцию не только в России. Ряд журналистов грузинского ТВ сожгли свои удостоверения в знак несогласия со скандальными заявлениями.

Большое интервью с Геннадием Онищенко читайте на «Фонтанке».