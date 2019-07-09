Прядкин: Нарушений закона при переходе Сутормина в «Зенит» не было

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Напомним, о переходе Сутормина в «Зенит» было официально объявлено в минувший понедельник, 8 июля. Петербургский клуб представил игрока под музыку из известного сериала «Санта-Барбара». Контракт подписан на три года с возможностью продления еще на один сезон. По неофициальным данным, годовой оклад футболиста составляет около 700 тысяч евро и может быть увеличен за счет бонусов до 1,1-1,2 миллиона евро. Клуб из столицы Татарстана получит в качестве компенсации около 2 миллионов евро.

Напомним, изначально «Зенит» вел переговоры о переходе Сутормина с «Оренбургом». На завершающем этапе переговоров в процесс вмешался казанский «Рубин», договорившись с игроком на большие деньги (700–800 тысяч евро против 500 тысяч, предложенных «Зенитом»). Уже после перехода игрока в Татарстан стало известно, что трансфер со стороны «Оренбурга» оформил штатный селекционер, не имеющий права подписывать такие бумаги. В результате переход не был официально зарегистрирован. «Зенит» не оставил попыток приобрести футболиста, хотя по регламенту нельзя в течение одного сезона быть заявленным за три команды.

Сутормин является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 29 матчах Российской премьер-лиги и записал на свой счёт 8 голов (2 — с пенальти) и результативную передачу, а также получил 7 жёлтых карточек. Кроме того, в активе полузащитника 2 игры в Кубке России, где он стал автором гола с пенальти и дважды был наказан «горчичником». Ранее он выступал за астраханский «Волгарь» и московский клуб «Строгино».