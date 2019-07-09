Группа RBI анонсирует новый проект в Московском районе

Группа RBI анонсирует новый гостиничный проект в Московском районе Санкт-Петербурга. Компания приступила к проектированию многофункционального комплекса на участке площадью 3780 кв. м, на месте бывших производственных мастерских.

В планах RBI – создание современного многофункционального центра, объединяющего в себе гостиничные функции, коворкинг, ресторан, фитнес-центр и другие помещения. Ориентировочный объем полезной площади составит 14 000 кв. метров. Завершение проектирования, получение разрешения на строительство и начало строительных работ ожидаются не ранее середины следующего года.

«Учитывая динамичное развитие территории в Московском районе, мы видим у нашего проекта хороший потенциал, – подчеркивает президент Группы RBI Эдуард Тиктинский. – Основная целевая аудитория будущего комплекса, его конечные потребители – это активные успешные люди до 45 лет, которые не хотят ограничивать свою свободу передвижения, приобретая недвижимость в собственность. Для них важнее, чтобы место заряжало их энергией, было стильным и модным, отвечало современным трендам и дарило максимум комфорта, благодаря своей инфраструктуре и полному набору гостиничных сервисов, позволяющих не тратить время на рутину».

Обслуживанием гостиницы займется управляющая компания RBI PM, созданная в структуре Группы RBI в 2018 году специально под развитие нового бизнес-направления. Первый проект подобного формата – Studio Moskovsky, также расположенный в Московском районе, – будет введен в эксплуатацию в конце 2021 года.

Напомним, что в районе Московского проспекта, на Заозёрной улице, Группа RBI также реализовала жилой комплекс Time с отдельно стоящим паркингом в отреставрированном здании бывшего газгольдера.

ЖК "Time" – застройщик ЗАО "Северный город" , проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

Гостиница "Studio Moskovsky" – застройщик ООО "Курдонер", проектная декларация на сайте https://prn.spb.ru/dokumenty_studio-moskovsky