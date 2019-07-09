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09.07.2019 16:03
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По Парашютной прошёл «круизный автобус с бассейном»

Зайцы получили возможность уплыть от кондуктора прямо внутри салона автобуса. Процесс обилечивания затруднила лужа в Приморском районе Петербурга: вода пробралась в транспорт и затопила пол. Фото с подтопленным автобусом опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» 9 июля.

Чтобы не промочить ноги, пассажиры разместились на креслах. Кондуктору же для продолжения работы необходимо передвигаться по сухим участкам, держась за поручни. 

«Круизный автобус с бассейном», — комментируют фото пользователи.

Участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / «Вконтакте»
Участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / «Вконтакте»

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В пресс-службе «Пассажиравтотранса» отметили, что большая вода застала их автобус на улице Парашютной. Водное препятствие пройдено успешно, без поломок. 

«На ряде улиц, где была подтоплена проезжая часть, в частности в Приморском районе, на маршрутах были введены кратковременные объезды», — прокомментировали на предприятии и уточнили, что о других подтопленных автобусах не знают.

После ливня Парашютная улица превратилась в огромную лужу. Водители вынуждены бросать автомобили и по пояс в воде добираться до берега.

 

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