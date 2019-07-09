«Решил поквитаться со спиртным». Пьяный белорус устроил погром в магазине, чтобы больше не пить

Житель белорусского Гродно устроил дебош в магазине спиртного, чтобы с ним «поквитаться». Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Местные милиционеры подробно описали путь мужчины. Как говорится в сообщении УВД, белорус выпивал дома в выходной день.

«После на кураже решил прогуляться по улице. Проходя возле магазина, зашел в него и попросил продавщицу нажать тревожную кнопку. Затем со стеллажа взял бутылку водки и бросил ее в витрину, разбив пять посудин с алкогольной жидкостью. Выйдя из магазина, стал дожидаться сотрудников милиции, которые, прибыв оперативно, задержали хулигана», – пишут сотрудники УВД.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что он хотел завязать с употреблением спиртного. Однако от уголовного дела по ч. 1 ст. 339 УК Белоруссии – «Хулиганство» – это его не уберегло. Теперь решившему бросить пить грозит лишение свободы на срок до трех лет.