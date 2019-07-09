«Утиные истории»: в Шушарах птицы облюбовали пожарный водоём, а в Кудрово нарушали ПДД

Кадр из видео в vk.com/unreleased_dtp

Уточки покоряют соцсети. Сразу о нескольких семействах рассказывают петербуржцы в соцсетях 9 июля.

В Кудрово птицы собрались переходить дорогу, и внимательные автомобилисты остановились, чтобы пропустить их, рассказывает подписчик группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте».

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А в промзоне Шушары, в пожарном водоёме одного из производственных предприятий, завелись две многодетные семьи. «Совсем ручные», – пишет Илья в «ДТП и ЧП». И кормит их булкой с руки – чего, вообще-то, делать не рекомендуется, так как пшеничный хлеб вреден для уток. Лучше кормить их салатом, капустой и огурцами.