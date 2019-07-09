Президент Грузии, назвавшая Россию «врагом» и «оккупантом», призвала Москву не реагировать на провокации «радикалов»

Грузинские радикалы угрожают как стабильности внутри кавказской республики, так и отношениям с северным соседом. Президент Саломе Зурабишвили возложила вину за обострение отношений на некие группы агрессивно настроенных граждан.

«Призываю руководство России не поддаваться эскалации. Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию сил, охарактеризованных ей же как радикальные, и тем самым будет способствовать их деструктивным целям», – цитирует 9 июля заявление Зурабишвили ТАСС.

По ее словам, некоторые силы, действующие внутри республики, «наносят вред гражданам Грузии и их экономическому благосостоянию как внутри страны, так и за ее пределами».

При этом ранее, после начала беспорядков в Тбилиси, Зурабишвили сказала, что Россия является «оккупантом» и «врагом». Теперь же политик обратилась к гостям республики, напомнив, что ее страна считается «символом толерантности». Власти, заявила она, ставят себе задачу не нарушать эту традицию.

Это уже не первый раз, когда Зурабишвили обращается к туристам. «Туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию», – заявила президент в конце июня.