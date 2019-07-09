Президент Грузии, назвавшая Россию «врагом» и «оккупантом», призвала Москву не реагировать на провокации «радикалов»
Грузинские радикалы угрожают как стабильности внутри кавказской республики, так и отношениям с северным соседом. Президент Саломе Зурабишвили возложила вину за обострение отношений на некие группы агрессивно настроенных граждан.
«Призываю руководство России не поддаваться эскалации. Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию сил, охарактеризованных ей же как радикальные, и тем самым будет способствовать их деструктивным целям», – цитирует 9 июля заявление Зурабишвили ТАСС.
По ее словам, некоторые силы, действующие внутри республики, «наносят вред гражданам Грузии и их экономическому благосостоянию как внутри страны, так и за ее пределами».
При этом ранее, после начала беспорядков в Тбилиси, Зурабишвили сказала, что Россия является «оккупантом» и «врагом». Теперь же политик обратилась к гостям республики, напомнив, что ее страна считается «символом толерантности». Власти, заявила она, ставят себе задачу не нарушать эту традицию.
Это уже не первый раз, когда Зурабишвили обращается к туристам. «Туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию», – заявила президент в конце июня.
Справка:
Отношения между двумя странами начали ухудшаться в июне. Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 числа. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.
Авиасообщение между Россией и Грузией было разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
Во время авторской программы 7 июля в эфире телеканала «Рустави-2» ведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес Владимира Путина и его покойных родителей. Сразу после этого несколько сотен жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить журналиста, а также гендиректора телеканала Нику Гварамию. Телеканал прекратил вещание.
Позже руководство телекомпании официально извинилось за случившееся, и вещание возобновилось. Действия Георгия Габунии осудили, в том числе президент и премьер Грузии.