В Петербурге меняют главу кадастровой палаты. Земельными делами может заняться москвич из крупной строительной компании

Директор кадастровой палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Осипов перестанет быть главой учреждения. Новым руководителем прочат топ-менеджера из группы компаний «Эталон».

Станислав Красильников/ТАСС

Действие приказа, согласно которому директором филиала Федеральной кадастровой палаты в Петербурге является Дмитрий Осипов, закончится 20 июля 2019 года. По бумагам, он снова станет заместителем руководителя учреждения. Эту информацию «Фонтанке» официально подтвердил представитель Росреестра, но о дальнейшем развитии событий в ведомстве говорить отказались. По данным нашего издания, должность руководителя кадастровой палаты Петербурга может достаться экс-руководителю компании «Эталон-Инвест» Даниилу Селедчику.

По словам осведомленного собеседника «Фонтанки», Дмитрий Осипов к таким карьерным рокировкам не готов и не будет продолжать свою трудовую деятельность в качестве замдиректора кадастровой палаты Петербурга, куда пришел еще в 1994 году обычным специалистом. Первым человеком в петербургском филиале учреждения, ведущего учет всех объектов недвижимости, Осипов стал 2 года назад. Все это время в статусе директора он пребывал «временно» – по внутренним приказам учреждения его на время переводили с должности замдиректора на директора. По этой схеме он стал руководителем еще до того, как Федеральную кадастровую палату возглавил Парвиз Тухтасунов, запомнившийся журналистам таинственным пробелом в биографии.

По данным «Фонтанки», кадровые перемены не станут сюрпризом для Владимира Корелина, руководителя петербургского управления Росреестра, чьим подведомственным учреждением и является кадастровая палата. Наши собеседники утверждают, что Тухтасунов может лично прибыть в Петербург 19 июля, для того чтобы представить петербургским сотрудникам палаты нового руководителя – Даниила Селедчика. Осенью 2017 года, покидая пост генерального директора компании «Эталон-Инвест» (входит в ГК «Эталон»), Селедчик в одном из интервью сказал, что его следующее место работы не будет связано с бизнесом.

В «Эталон» менеджер пришел еще в 1997 году, сразу после того, как с отличием окончил юрфак СПбГУ. Позднее получил степень кандидата юридических наук. В 2010-м возглавил московское территориальное управление холдинга «Эталон». Опыта работы в государственных структурах у Селедчика нет. Впрочем, бывший топ-менеджер «Эталона» в Москве был членом многих рабочих групп при Госдуме и правительстве, а также все еще числится членом президиума генерального совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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Осведомленные собеседники «Фонтанки» предполагают, что смена руководителя может быть связана с большим проектом, который ждет кадастровую палату. В ближайший год планируется начать работу по оцифровке всех бумаг, которые накопились у ведомства за 20 лет. Масштаб работы настолько велик, что для её проведения потребуются миллиарды рублей.

В своей повседневной деятельности кадастровая палата занимается ведением единого государственного реестра недвижимости: вносит сведения о границах зон с особыми условиями использования территории, объектов культурного наследия, границ субъектов РФ, муниципальных образований, населенных пунктов и других объектов. Она же предоставляет сведения из этого реестра, а также принимает заявления о кадастровом учете, регистрации прав, определяет кадастровую стоимость при образовании объектов недвижимости или при изменении их характеристик.

В петербургской хронике кадастровая палата фигурировала не часто. Большинство упоминаний учреждения в последние годы было связано с таинственными изменениями дат постройки исторических зданий. Последний случай – здание по адресу: улица Бакунина, 31. В 2015 году оно вдруг «помолодело» на 89 лет, что делало возможным его снос. Именно петербургская кадастровая палата изменила дату постройки с 1860 на 1949 год, однако это было сделано после того, как учреждение получило письмо от петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

На эту историю обратили внимание городские градозащитники, которые через суд сумели доказать, что документ от КГИОП был поддельным. После этого кадастровая палата вернула зданию прежний возраст. «Фонтанка» обратилась за оценкой деятельности учреждения к нескольким земельным экспертом, однако никто из них не вспомнил фамилии Осипова. «Я думаю, что это скорее комплимент руководителю палаты: в грязных историях не запятнал свою фамилию. Единственное, что приходит в голову насчет петербургской кадастровой палаты, – истории с изменениями дат постройки зданий, но в этом случае учреждение просто следует инструкции. Насколько я знаю, они сами были в поиске механизмов, которые позволили бы им закрыть любые возможности для манипуляций», – рассказал «Фонтанке» один из градозащитников. В этом духе высказались сразу несколько человек.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»