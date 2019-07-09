Красное Село «отключили» от города: на путепроводе у маршрутки вырвало колесо

Плотные пробки образовались днём 9 июля на путепроводе в Скачках из-за инцидента с маршруткой.

«На Красносельском шоссе у микроавтобуса на съезде с моста отлетело колесо. Образовались 2-километровые пробки на въезд и выезд из Красного Села», – сообщает читатель «Фонтанки» Сергей. Красносельское шоссе стоит в сторону области, а проспект Ленина в сторону Петербурга. «Мы час отстояли, чтобы мост проехать», – делится Надежда в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».

Подписчики группы пишут, что у маршрутки вырвало мост.