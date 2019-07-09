Житель ХМАО устал идти, украл велосипед и пошел пешком, потому что не умеет на нем ездить

Курьезный случай велосипедной кражи произошел в Ханты-Мансийском автономном округе. Мужчина решил похитить велосипед, потому что устал идти, и только потом вспомнил, что ездить на нем не умеет.

Как сообщает 9 июля пресс-служба ГУ МВД по ХМАО – Югре, в полицию города Пыть-Яха обратилась 47-летняя местная жительница. Она рассказала, что на ночь оставила свой велосипед в подъезде дома, а утром не нашла его на месте. Ущерб женщина оценила в 4 с лишним тысячи рублей.

Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, куда направился похититель, и вскоре задержали его. Им оказался ранее судимый работающий местный житель 1972 года рождения. Мужчину доставили в отдел полиции, где тот признался в содеянном. Он рассказал, что проник в многоквартирный дом, чтобы взять велосипед, потому что устал идти пешком. Вот только управлять велосипедом он не умел, так что, проехав немного, до дома вел его в руках.

Похищенный велосипед изъяли и вернули законному владельцу. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», а с задержанного взяли подписку о невыезде.

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Владельцам велосипедов, в свою очередь, в МВД рекомендуют не оставлять свой транспорт без присмотра и по возможности хранить в запертом помещении. И кроме того, советуют не покупать подержанный велосипед с рук по заниженной цене у незнакомцев.