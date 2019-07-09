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Особое мнение / Давид Адамия

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Давид Адамия
09.07.2019 14:46
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На холмах Грузии лежит ночная мгла

Давид Адамия, руководитель аппарата председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации, экс-руководитель аппарата губернатора Петербурга извиняется за слова грузинского журналиста.

Все называют этого субъекта журналистом, а я бы категорически не стал его так называть. Этот человек не журналист, этой профессии он не достоин. То, что он произнес в эфире, – это сознательная провокация, направленная на разрыв отношений двух братских христианских народов. Провокация подлая, безнравственная, трусливая. По сути своей этот субъект является предателем самого грузинского народа и совершенно четко выполняет указания своего патрона по дестабилизации ситуации внутри самой Грузии.  

Давайте представим, какая картина перед нами встает, когда мы слышим слово «грузин». Это отвага, традиция, уважение, слово, вера. Это царица Тамара, Петр Багратион, Илья Чавчавадзе, Булат Окуджава. Вы можете представить, чтобы эта грязь слетела с уст кого-нибудь из них? Я – нет. Я оскорблен. Посмотрим на этого субъекта – и что мы видим в нем грузинского? Грузиноговорящий – да, но не более того. Именно поэтому такой мгновенной была реакция 2500 грузин, вышедших на защиту чести и достоинства народа к стенам телекомпании.

Удивительно, что в Грузии не нашлось человека, который бы извинился за эту попытку провокации в отношении народов, попирающую все устои грузинского мировоззрения. Если у них не нашлось смелости, я скажу то, что должно быть сказано: «Я скорблю над этими словами, позорящими потомков витязей в тигровой шкуре».  

20 июня в Грузии произошла попытка реваншистского госпереворота со стороны актива западных НКО и просаакашвиливских сил, которых не устраивает нынешнее правительство, с трудом справляющееся с наследием, доставшимся ему от режима Саакашвили, и пытающееся действовать в интересах своего народа.

Полиция была вынуждена применить легальные способы защиты конституционного строя страны. Давайте зададимся вопросом, если бы она не применила бы их, что бы было? Толпа захватила бы парламент. Если кто-то считает, что это демократия, то это не так. Это хаос, ведущий к анархии. Дальше мы видим попытку манипуляции сознанием масс. Попытку запуска антироссийской истерии меньшинством. Сознательно пытаются обрушить мосты дружбы и диалога между странами.

Чем хуже экономическая ситуация внутри Грузии, тем легче этим силам дестабилизировать ситуацию внутри страны. Бьют по двум кровоточащим ранам Закавказья: братоубийственным конфликтам в Абхазии и Южной Осетии. Президент России Владимир Путин говорит, что народы должны решать свою судьбу, а Россия только приветствует диалог между ними. Но для этого нужны воля и смелость к миру.