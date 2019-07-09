«Никакой он не террорист, даже молиться правильно не умеет». Мать фигуранта дела о теракте в метро Петербурга выступила в суде

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге допросил в качестве свидетеля мать Махамадюсуфа Мирзаалимова. 23-летний предполагаемый пособник террориста, по её словам, мечтал пополнить ряды вооружённых сил, но служить хотел России.

Как следует из показаний 43-летней Мирзаалимовой, которые она дала на заседании 9 июля, в Россию из Киргизии семья перебралась в 2008 году, чтобы жить и дать образование детям. Обосновались во Владивостоке, где жил женившийся на русской дядя, через год получили гражданство РФ. Старший из сыновей, Юсуф, мечтал служить в российской армии, потом собирался учиться, но здоровье матери вынудило озадачиться заработком.

«Это из-за меня он здесь сидит, я виновата, – стараясь сдержать слёзы, объяснила суду женщина. – Меня оперировали, врачи поставили крест, поэтому решили вернуться в Киргизию, чтобы потом не было так тяжело».

Юсуф остался в России. В феврале-марте 2017 года, по словам матери, навещал её на родине, потом уехал уже в Петербург. Работал в ресторане в Рощино, зарабатывал по две тысячи в день, деньги отсылал семье. Расстояние опеку семьи не снизило. В день, по её подсчётам, созванивались по 5-6 раз. При таком частом общении примкнуть к террористическим организациям не мог:

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«Никакой он не террорист, поверьте мне. Он и не религиозен особо», – заверяет она и признаёт, что сын даже молиться по всем мусульманским правилам не умеет.

О теракте в метро семья узнала по телевизору. Беспокоясь о старшем, сразу созвонились, уточнить, не спускался ли в тот день в подземку.

«Мы все в шоке были. Он мне тогда сказал: смотри, какой молодой парень такое подлое дело совершил, он Там будет проклят», – вспоминает женщина.

В «резиновую» коммуналку на Товарищеском проспекте, по её словам, сын перебрался после того, как потерял работу в Рощино. Пожить там, пока не подберёт место получше, предложил Эрматов. С ним Мирзаалимов раньше крутил суши. 6 апреля мать узнала о штурме квартиры и выехала в Россию. Без неё не проходит ни одно заседание.

Кроме Мирзаалимова, обвинение в терроризме получили ещё пятеро его соседей с Товарищеского. В кладовке при обыске было найдено замаскированное под огнетушитель взрывное устройство, идентичное обнаруженному в метро. Фигуранты настаивают, что СВУ им подбросили. Силовики, участвовавшие в мероприятиях, подробности операции подзабыли. Также обвиняемыми по делу проходят пять человек, задержанных в Москве.