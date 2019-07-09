Журналиста из Якутска хотят привлечь за злоупотребление свободой массовой информации. СМИ пишут о воздействии на подсознание, суд — о детях

Михаил Романов, журналист издания «Якутск Вечерний», может быть привлечен к административной ответственности за публикацию о сотруднике Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), которого якобы избили сотрудники ФСБ. Дело появилось после долгих посиделок в редакции участкового Рушана Алимова и судью может поставить в тупик.

О том, что материалы на Романова о злоупотреблении свободой массовой информации поступили в Якутский городской суд, 9 июля сообщили СМИ. Местные журналисты и федеральные издания утверждают, что протокол составлен по части 1 статьи 13.15 КоАП. В ней говорится о вредном воздействии на подсознание, причем с помощью теле-, видео-, кинопрограмм, фильмов и специальных программ обработки текстов, выходящих на страницах электронных СМИ. «Якутск Вечерний» – это еженедельная печатная газета, в ее электронной версии материала, который якобы не понравился участковому, нет.

В картотеке суда по статье 13.15 есть только одно дело, ответчиком по нему проходит Романов М.Д. Материалы поступили 5 июля, правда по третьей части этой статьи, в которой говорится о незаконном распространении информации о несовершеннолетних. Насколько следует из обрывочных цитат и краткого пересказа текста Романова, ни о каких детях в нем речи не идет.

Появлению дела предшествовало общение журналиста «Якутска Вечернего» и заместителя главного редактора издания Виталия Обедина с участковым, майором Алимовым. Его визит в редакцию Обедин подробно описывал на своей странице в Facebook. Первый раз полицейский появился у журналистов 2 июля, Романов якобы проходил свидетелем по некоему делу, которое было возбуждено после публикации о пытках сотрудниками ФСБ, и участковый попросил журналиста проехать с ним в отделение и дать объяснения. Когда Романов от такой перспективы отказался, участковый написал протокол о неподчинении требованиям полицейского, зачитал его журналисту и поинтересовался, не изменил ли тот решение. «И тут же составляет новый. И потом снова. И снова. Сидит в кабинете, не дает работать, составляет одинаковые протоколы, в которых меняется только время. Протоколы заведомо противоправные, но фишка не в этом. Он не уходит и не дает работать. Просто сидит, пишет», – описывал времяпрепровождение участкового Обедин.

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Алимов вернулся на следующий день, видимо, не очень внимательно изучив КоАП. Он, по словам Обедина, принес протокол по 13.15, в котором было написано, что в своем материале автор «утверждает, что каждый, какой угодно взятый человек может оказаться в сложной ситуации по вине госучреждения… что тоталитарное государство и его репрессивные и контролирующие органы беспрерывно контролируют (читают) все комментарии на форумах, и однажды могут совершить противоправное деяние в отношении любого отдельно взятого человека путем его похищения и избиения. При этом данное утверждение… не имеет какого-либо фактического подтверждения».

В региональном управлении МВД «Коммерсанту» сообщили свою версию — якобы Алимов пытался поймать Романова с 27 июня для дачи показаний, но тот все время оказывался занят и слеповат после инъекции в глаз.

Дело принято к рассмотрению, судебное заседание назначено на 25 июля.