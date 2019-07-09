«Нам стыдно не будет». Путин не хочет наказывать Грузию, а Онищенко - против

Ветеран борьбы за качественное грузинское вино, бывший главный санврач РФ Геннадий Онищенко рассказал, почему все граждане Грузии должны ответить за нецензурную брань своего соотечественника.

Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

Слова Владимира Путина не повлияли на депутатов и министров, они все еще решают, какие санкции добавить к отмене авиасообщения с Грузией. Теоретик и практик продуктовых войн с геополитическими оппонентами Кремля, главный санитарный врач России в 1996-2013 годах Геннадий Онищенко рассказал «Фонтанке», чем нынешние трения отличаются от продуктового эмбарго времён президентства Михаила Саакашвили.

Депутат Госдумы от «Единой России» уверен, что будущим поколениям россиян не будет стыдно за то, что происходит сейчас. А способ исправления ситуации – смена власти в Грузии. Об этом член российской делегации в ОБСЕ, который ради откровений с нами отвлёкся от геополитических споров в Люксембурге, прямо сказал в интервью.

- Геннадий Григорьевич, вы в этом деле непререкаемый авторитет. Именно при вас «продуктовые войны» стали нормальным инструментом внешней политики РФ.

– Вы же меня уже пинали раньше!

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- Я вас точно не пинал. Не люблю футбол. Наш метод – настольный теннис. Можете подавать вы.

– Когда меня есть за что пинать, я к этому отношусь с юмором.

- Сегодня ещё есть, над чем посмеяться? Над прошлым уже насмеялись. До слёз.

– Я ничего не воспринимаю в прошлом! Наше настоящие и будущее – есть наше прошлое. Но это словоблудие уже у меня прошло…

- С этим спешить не будем. Пока по фактам. Впервые ставится вопрос о прекращении товарно-денежных отношений с Грузией не по причине качества товаров или услуг. Всего две недели назад ваша преемница Анна Попова нам туманно рассказывала про падение именно качества продукции. Теперь же вообще непонятно, насколько опасным вдруг снова стало именно грузинское вино.

– Причём тут опасность или не опасность! Дело уже не в опасности продукта. Когда президент принимал решение о запрете авиасообщения, там действительно была опасность. После того, как депутат, который находится под гарантиями национального законодательства, который возглавлял официальную делегацию России на официальном мероприятии, на которое Грузия просилась несколько лет, подвергся обструкции, унижению, физическому насилию, то, о чём может идти речь по простым гражданам! А сейчас предлагается совсем другой ракурс, не то, что было в так хорошо вам запомнившееся «прошлое время».

13 лет назад были объективные проблемы с безопасностью продуктов из Грузии. Грузинское виноделие, которое могло, и сейчас может производить всего не более 7,5 млн декалитров винных изделий, их вина вроде «Киндзмараули» и «Саперави» всегда продавались чуть ли не штучно, завалило наш рынок этими наименованиями так, что всё это можно было купить в любом сельмаге от Калининграда до Чукотки. Когда мы увидели, что на рынке России находится в разы больше грузинского вина, чем способна производить Грузия, мы несколько лет работали над этим. Моё решение о запрете поставок вина (2006 год. – Прим.ред.) было плодом пятилетнего наблюдения за беспомощностью тогдашней грузинской власти, которая сама признавала, что ничего не может сделать с фальсификатом. И там тогда этим всем занимались только силовики. Объяснялось тогда всё просто. Местое виноделие в тот момент практически погубила советская любовь с грузинскому и молдавскому вину. Считалось ведь, что это хорошие вина в СССР.

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- Вы можете сравнивать. В СССР было лучше?

– Наверное. Я просто не ценитель вина. Но мои драконовские меры в прошлом десятилетии спасли грузинское виноделие! Они закончили гнать фальсификат, они действительно вложились в производство. Грузия тогда вернула культуру. Сегодня же меры, которые предлагает Госдума, имеют совсем иную основу. И эта основа появилась после принятия специального закона России несколько лет назад, когда политической власти страны было дано законное право накладывать эмбарго по политическим мотивам.

В данном случае Дума будет принимать это решение не по мотивам безопасности, а по политическим мотивам.

Мотив очень простой. Когда некий биологический субъект, ничего из себя не представляющий ни в интеллектуальном, ни в политическом, ни в духовном плане, в эфире телеканала, который принадлежит стареющему Карлсону, который очень резво скачет по киевским крышам, благим матом клянёт нашу страну, нашего президента, а он наш, потому что мы его выбрали. Выбрали двумя третями голосов. Лично я голосовал за него. Путин – мой президент. И когда это ничтожество, забыв о грузинской культуре, про общечеловеческие принципы, продолжает линию, придуманную с этим несчастным стулом по отношении к официальному главе делегации… Бог с ним со стулом! Мог и не на тот унитаз сесть. Это был повод! Поэтому Дума и будет принимать решение! Если раньше я настаивал на таких решениях как врач, то сейчас я буду настаивать на политическом решении о запрете поставок в нашу страну той продукции, которая является основой бюджета этого квазигосударства.

- Не без труда пробираясь через вашу логику, вынужден уточнить. Вы Грузию или Россию считаете квазигосударством?

– Грузию. Потому что сегодня грузинский народ категорически против этого, потому что это лишает его нормальной жизни. А так называемая правящая элита там, которая не поставлена народом, а работает по указке США напрямую через своего Карлсона престарелого… Здесь уже нужно включать политические механизмы. Мне очень жаль грузин.

- Ваш нынешний шеф Вячеслав Володин заявил, что Госдума уже решила прекратить товаро-денежные отношения с Грузией.

– Это было пока решение лишь совета Думы. Без меня не решат. Я пока в этом… как его… Люксембурге. На ассамблее ОБСЕ. Я делегат. И я тут сегодня цапался с грузинскими журналистами после того, как увидел выступление их коллеги по «Рустави 2».

- Эта провокация привела, в том числе, к увольнениям несогласных с редакционной политикой. Один из них рассказал «Фонтанке», что авторы скандала «провоцируют войну». Зачем мудрому руководству РФ поддаваться на такие провокации?

– Конечно, провоцируют! Зачем это нужно нам? А зачем нужно было провоцировать то, что произошло с моим коллегой Гавриловым?! Высосанная из пальца проблема. Зачем этой даме, которую называют грузинским президентом, хотя она в Грузии никогда не жила, надо было называть россиян «врагами» и «оккупантами»? Правда, к утру, одумавшись, стала говорить про туристов и туристический сезон. Тогда это совпало с дискуссией о возвращении России в ПАСЕ. Нужно было помешать. Это было неслучайно. Украиной и Грузией сегодня управляют среднего пошива майоры ЦРУ.

Та лубочность, с которой они все эти постановки организовывают, это уровень младшего командного состава. Не самого талантливого, причём. Вдруг сразу озаботился народ! Сидел в кофейнях и дворах в Тбилиси, мучился без Гаврилова. И вдруг он приехал. Сядет он или нет на это пресловутое кресло? Как только сел туда, тут же они все восстали! Постановка. У Саакашвили там сидят боевики. Им и дали команду. В лучшем случае за это они получат фальшивые доллары, которые только в Грузии и могут ходить. Моментальная постановка. В этом плане они преуспели, конечно.

Так вот я тут давал интервью грузинским журналистам в Люксембурге. Очень я у них популярен. Я им так и сказал: «Ставьте мне памятник». Но я об этом говорю не с 6 июля, когда все бросились меня цитировать, а с того момента, как начал возвращать их вино (грузинское вино стало возвращаться на российский рынок в 2013 году. – Прим. ред.). Когда-то они мне за ту историю ещё спасибо скажут.

- Шесть лет уже как вернулось грузинское вино. Так и не поблагодарили?

– Моя самооценка возросла. Я же теперь требую памятник. А в Грузии с цветными металлами плохо. Но ничего. Их пионеры при желании могли бы насобирать меди или бронзы. Пусть отливают! По крайней мере, когда меня они заманивали сегодня на разговор, говорили, что моя популярность в Грузии высока.

- Боюсь, что ждать памятника будем дольше, чем смены гнева на милость в очередной серии продуктовой войны Москвы и Тбилиси.

– Рано или поздно, того самого майора ЦРУ просто уволят, а американцы утратят интерес к Грузии, потому что механизмы их перестанут срабатывать, сначала в Украине, потом в Грузии. Для американцев же одна проблема – мы, Россия. А все остальные – подножный материал, который используется. Я сегодня посоветовал грузинам вспомнить времена Грибоедова, когда их нация была на грани ассимиляции. Перестала существовать бы, если бы мы их своим имперским могуществом не спасли, забрав в свой состав. История Грузии – это постоянное недружественное окружение. Съездите сейчас в Аджарию, вы там грузинского языка вообще не услышите, хотя эта республика пока ещё в составе грузинского квазигосударства. Правительство там не думает о народе, а народу нужна Россия. Финал близок. И финал произойдёт ровно при нашем с вами поколении. Всё очень быстро развивается. Всё произойдёт очень быстро. Потому что американцы – прагматики.

- Мрачные прогнозы про скорый плохой финал звучат и про российскую государственность. Не отнять бы лидерство у соседей в этой гонке.

– А мы с вами всегда находились в динамике. На протяжении тысяч лет! У нас есть тысячелетний опыт, а у них ничего этого нет! На одном из этапов нашей эволюции мы их забрали к себе. На сохранение.

- Это сохранение кончилось сапёрными лопатками и кровью в Тбилиси в 1989 году, и разводом потом. Мы их отпустили 30 лет назад. Признали независимость.

– Благодаря мудрой ленинской политике, которая создала союзные республики, мы их и отпустили. Но на днях мы праздновали 90-летний юбилей пожизненного секретаря Французской академии Элен Каррер д'Анкосс. Она и есть продукт этой ассимиляции. Она этническая грузинка, но она не знает грузинского языка. Она даже имя и фамилию носит негрузинскую. Её грузинская генетика уйдёт вместе с ней. Уйдёт из этого мира. Может быть, потом у нас будет и другая жизнь… Это пока ещё надо установить. Факт пока недоказанный.

А что касается сегодняшней ситуации, то сегодня, выступая на сессии ОБСЕ, я сказал, что у нас есть несомненные успехи. Мы приняли целый ряд очень полезных резолюций. В частности, по экологии. Во время дискуссии один американец тут игриво предложил включить в резолюцию пункт о 50-летии посадки американцев на Луну. Я тогда сказал, что если в резолюции по экологии уместно вспомнить о полёте «Аполлона» на Луну, как о возможном пути эвакуации человечества, если мы будем дальше относиться к экологии, как сейчас, то уместно будет вспомнить и про другой юбилей. 75 лет ядерной бомбардировке Японии. Двух городов с гражданским населением без всякой военной необходимости. Был создан прецедент преднамеренного создания техногенной катастрофы. Убили сотни тысяч живых людей и на долгие годы оставили эту землю непригодной для жизни на и без того небольшой территории Японии. Я предложил и это включить в резолюцию. Это было бы более полезно для резолюции по экологии. Они обалдели от такого предложения и сняли его.

- Геннадий Григорьевич, а если из космоса попробовать вернуться к теме нашей беседы – грузинское вино…

– Его надо закрывать! И закрывать не только вино и минералку, но наложить эмбарго. Хотя больше из Грузии мы ничего и не получаем.

- А ещё два года назад вы нам говорили, что не вы шли за внешней политикой РФ, это она «пристраивалась» к «поступательному движению» главного санитарного врача.

– Именно так и было тогда. А сейчас закрытие будет по политическим мотивам. Сделаем такое же эмбарго, которое нам демонстрирует товарищ Трамп.

- Но это же плохо. И плохо всем. Мы назло маме уши будем отмораживать вечно? К вопросу про меняющиеся поколения.

– Коллега, вы знаете русскую пословицу? Не кусай ту руку, которая тебя кормит. Так вот, мы кормим! И после этого вылезает мурло на телеэкран, полощет нас и нашу политическую власть! Мы что, не государство что ли? Я думаю, что это будет сигналом грузинскому народу, что, ребята, вы что, вообще?! Нужно понимать, кто вами управляет! Тётка, которая неизвестно откуда приехала! Эта оппозиционная партия, которая выполняет поручения майора ЦРУ, не просчитала, чем это для неё закончится?

- Наверное, плохо закончится, с нашей стороны ведь не майоры какие-нибудь, а генералы. Они проиграют?

– Они не проиграют. Но они должны понимать, что они все должны отвечать за содеянное. А кушать с нашей руки, затем нас оплевывать и издеваться, нельзя.

- Но это же провокация. Вы согласились. У нас больше нет ума не реагировать на неадекват?

– С волками жить, по-волчьи выть. При этом грузинский народ падет главной жертвой. Но я думаю, что он сделает правильные выводы, и у него будет править настоящее правительство, которое будет выражать его интересы, а не интересы американского ЦРУ-шника.

- Получается, что на самом деле наша цель – смена власти в Грузии? Давление на народ перед выборами?

– А как же! А что мы должны делать?

- Вроде как мы должны уважать суверенитет. И не вмешиваться во внутреннюю политику.

– А! Суверенитет! А мы его мы уважаем. Мы же не нападаем. Но мы требуем к себе адекватного отношения за наши деньги. Они живут на наши деньги. Мы им платим. И это понимание должно к ним прийти после этого второго этапа. Первый этап был авторский. Мой. А теперь будет политический. Пусть народ Грузии думает, кто будет стоять у них у власти дальше. Пусть выбирают тех, кто будет отстаивать интересы грузинского народа. А интересы грузинского народа всегда были и будут с Россией. Вот!

- Ваш авторский этап, кстати, примерно этим и заканчивался. В Молдавии президент Владимир Воронин ушёл в 2009 году с поста, вино в том же году вернулось в Россию.

– Нет. Воронин тогда ещё не ушёл. Я последний раз был в Молдавии, когда Ворониным там уже даже и не пахло. Выветрился последний запах его портянок. Тогда уже было там демократическое правительство. Это было 2012 год. Воронин ушёл гораздо раньше.

- Так и портилось, по версии Роспотребнадзора, молдавское вино и после отставки Воронина. Но про Саакашвили-то вы спорить не будете? Он ушёл в 2013 году, грузинское вино поехало в РФ сразу после этого в том же году.

– Тогда я уже за Саакашвили не следил. Вино вернулось тогда, когда они там навели порядок. Когда мои специалисты туда ездили в четыре тура с проверкой всего виноделия, состоятельности всей лабораторной базы. Тогда супруга одного моего друга, она сама грузинка, а друг врач, она одна из первых получила разрешение, когда я направил туда людей и они увидели современное вновь построенное производство. Когда они нам представили данные лабораторных исследований.

- Теперь это не сработает, теперь это не поможет. Как исправлять ситуацию, чтобы вернуть их товары сюда?



– Очень просто. Они будут должны принимать решения на уровне правительства. Я допускаю, что после всех этих событий нынешнее правительство уйдёт в отставку. Не думаю, что там будет, как в Украине, когда этот Порошенко пять лет возглавлял страну. Я с ним лично хорошо знаком. Человек, который довёл экономику страны до абсурда, почти до ноля. В Грузии это произойдёт гораздо быстрее. Нынешние власти уйдут в отставку. А вино пусть продают куда хотят. Они нам не нужны. Мы им нужны. Из этого нужно исходить. Но если мы увидим с их стороны действия в сторону безопасности наших туристов, а она там явно не обеспечена, как бы ни старались это показать, чудес не бывает. Хулиганьё, которому позволено сегодня врываться в правительственные здания, завтра за ту же мятую стодолларовую бумажку будет бить россиян на базах отдыха и гостиницах. Хулиганам какая разница? Когда мы увидим нормализацию – мы вернёмся. Но на наш рынок это всё практически не повлияет. А нашим пока ещё не состоявшимся виноделам я советую воспользоваться этой ситуацией.

- Так вроде бы воспользовались неплохо ещё после первой винной войны с Грузией. Появились приличные винодельни на российском юге, винзаводы Крыма прибрали к рукам очень уважаемые структуры.

– В первой истории с Грузией наши были ещё жулики. Наладили тогда поставки виноматериалов через Туапсе. Возили бочками. Я им прямо сказал, не лозой занимайтесь, а землями. Вкладывайте в расширение выращивания собственного винограда. Тогда абхазы встали на ноги.

- Удивительным образом качество абхазского вина у вас и ваших коллег вопросов не вызывает. Почему?

– У абхазов всегда было 500 гектаров изабельных сортов винограда. А это сорта для крепких вин. Не грузинская история. И абхазы – они не виноделы. В чём преимущество грузинского виноделия? Каждый склон – свой сорт винограда. В Абхазии столько сортов винограда никогда не будет. Молдавское же виноделие – типичное европейское виноделие. Там единый климат, не большой разброс по качество земли. В Грузии же всё иначе.

- То есть всё-таки заменить грузинские вина будет нечем, несмотря на то, что, по вашим словам, мы не заметим прекращения поставок оттуда?

– С точки зрения технологий, да. Грузинское виноделие использует всё виноградное тело. И кожицу, и мякоть, и всё остальное. В других местах берут только мякоть.

- Чем можно пытаться заменить грузинское вино, если эта «продуктовая война» – шанс для российских виноделов? Крым или Краснодарский край?

– Крым – это сладкие сорта винограда. И у Крыма только кажется, что много земель. Центральная часть без воды. Сухо там. Виноград там, где побережье. Впрочем, и у грузин земель немного… Это в Молдавии 23 млн декалитров они могли делать даже после всех позднесоветских сокращений площадей полей. Конечно же, это всё очень разные вина.

- Грузия незаменяема?

– Почему? Мы приняли целый закон, по которому стали делать привязку к месту производства и разрешение производства малотоннажным предприятиям.

- Стало быть, ссора с Грузией выгодна?

– Нет. Не выгодна, потому что Грузия – это Грузия. Во-вторых, её удельный вес в нашей, к сожалению пока ещё большой алкогольной бочке, которую мы употребляем взахлёб, небольшой. Но всё равно надо использовать эти возможности и переходить на создание рабочих мест для своих.

- В России чьи виноградники лучше? Бывшего многолетнего губернатора Краснодарского Края и экс-министра сельского хозяйства Ткачёва или премьер-министра Дмитрия Медведева?

– Про виноградники Дмитрия Анатольевича Медведева я не знаю. А то, что Ткачёв – самый крупный наш латифундист и не только в Краснодарском крае, это я знаю. С Дмитрием Анатольевичем я более тесно работал, чем с Ткачёвым, но я не знаю, что у него есть виноградники… И дело не в том, кому виноградники принадлежат. Дело в культуре и цивилизованном производстве.

- Окультурились вроде бы уже по полной. Цены на русское вино выше, чем на привозное.

– Бодяжить мы умеем! И изощряемся в искусстве обхода нормативов. Это с нами часто бывает. Нам просто скучно делать всё по закону. Принять закон и соблюдать его – это уже будем не мы. Нам нужно быть творческими! Принять закон, а на следующий день придумать, как его обойти. Тут мы все. В этом наша суть.

- Стало быть, и новой винной войной с Грузией не воспользуются на благо потребителя? Наш правовой нигилизм вечен?

– Это даёт нам возможность выживать. Но мы увлеклись!

- И поэтому один простой вопрос в конце. За все, что сейчас происходит, в том числе с вашим участием, следующим поколениям россиян стыдно не будет?

– Нет. Нам стыдно не будет.

- Про вас я уже понял, да. Мы с вами рано или поздно уйдём, а дальше с этим жить нашим детям.

– Нет, и им стыдно не будет. Мы им даём неплохой пример того, как мы умеем за себя постоять. Только так.

Николай Нелюбин,

специально для «Фонтанки.ру»

Пока интервью готовилось к публикации, Владимир Путин заявил, что не стал бы вводить санкции «из уважения к грузинскому народу». Депутат Леонид Калашников дал понять, что личное великодушие президента не повод для отзыва документа о дополнительных санкциях.