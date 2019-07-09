Фото дня. На Парашютной среди машин человек в воде по пояс

Не просто босиком: на Парашютной улице столько воды, что машины ехать не могут, а люди выбираются с трудом и не без риска для здоровья — по пояс в холодной воде.

Эти фотографии сделал 9 июля около полудня наш читатель Павел. По его словам, вода там поднимается после каждого ливня. Автомобилисты в «разговорчиках «Яндекс.Карт» кратки, кто-то просит о помощи. СМИ со ссылкой на местных жителей отмечают, что многие таксисты отказываются ехать в этот район.

По данным комитета по энергетике, подтопления на Парашютной улице связаны с тем, что уровень поверхности земли на данном участке дороги значительно ниже уровня поверхности земли прилегающей территории. Поэтому гидравлическая нагрузка на канализационную сеть значительно возрастает при резком увеличении скоростей движения сточной жидкости из-за сверхинтенсивных осадков.

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По подсчётам Водоканала, сегодня на севере города за 20 минут выпало 15,12 мм осадков.

Напомним, Парашютная улица страдает второй раз за несколько дней. Вечером 3 июля там было даже водное ДТП: поток принёс одну машину в другую.